Få pladser er i spil

Nedtællingen til VM-slutrunden i fodbold er i fuld gang.

Søndag var der præcis 100 dage til, at Danmark spiller sin første kamp ved VM-slutrunden i Qatar, hvor modstanderen 22. november er Tunesien på Education City Stadium i Al-Ryyan med plads til 45.000 tilskuere.

Siden venter Frankrig fire dage senere, og Danmark slutter gruppespillet af med opgøret mod Australien 30. november.

Inden Kasper Hjulmand kan sætte navne på de 26 spillere, som skal med til ørkenstaten, venter tre hektiske måneder, hvor spillerne skal levere varen, hvis de skal ind i VM-varmen.

- Det bliver nogle hektiske måneder, hvor vi skal have besøgt spillerne i klubberne. Vi har en liste med 55-60 spillere, så jeg når ikke at besøge alle.

- Både vores fysiske træner og Morten Wieghorst rejser rundt, fordi en stor del af forberedelserne til VM udelukkende foregår i klubberne, siger Kasper Hjulmand til Ekstra Bladet.

Lørdag så landstræneren Brentford mod Manchester United, tirsdag er han i Parken for at se FCK mod Trabzonspor. Og de kommende måneder står på stor rejseaktivitet for at besøge spillerne.

- Det handler om, at spillerne er bevidste og hver dag tænker på landsholdet, så de står skarpe til november, påpeger han.

Der bliver ingen slinger i valsen fra landstrænerens side, fordi han ikke kan udtage halvskadede spillere eller spillere uden kamptræning til sin VM-trup, der må omfatte hele 26 navne.

I modsætning til sommerslutrunderne, hvor der ofte er mere end to ugers forberedelse, skal spillerne være skadefri og i topform, hvis Kasper Hjulmand skal tage dem med.

For når de europæiske turneringer slutter i weekenden 13.-14. november er der blot lidt over én uge til første kamp ved VM.

På den måde er der slet ikke tid til at bringe spillerne i form, som vi så det for Kasper Dolberg før EM sidste sommer. Han kom ind og manglede skarphed, men den kom under EM-slutrunden, hvor han blev en vigtig spiller for landsholdet.

Martin Braithwaite har fået en elendig behandling af sin arbejdsgiver, Barcelona. Han er presset i forhold til en VM-billet. Han skal skifte klub, hvis han vil til VM. Foto: Lars Poulsen.

Det er planen, at den danske VM-trup samles 14. november, rejser til Qatar dagen efter og således har én uge i Qatar til at forberede den første kamp.

- Som det ser ud nu, spiller vi ingen forberedelseskamp før VM. Vi må ikke spille i Qatar. Det betyder, at vi skulle rejse ud af landet for at spille en testkamp.

- Vi vil hellere bruge tiden på træningsbanen for at forberede os optimalt, forklarer Kasper Hjulmand.

Når vi kaster et blik på VM-truppen, er der reelt ikke mange ledige pladser at spille om i efteråret, hvis altså Kasper Hjulmand slipper for skader.

Vores oversigt viser, at 14 navne er sikre på VM-billetten, otte er meget tæt på at sikre sig turen til Qatar.

Blandt dem er Yussuf Poulsen, der aktuelt er skadet, men på vej retur. Han skal finde formen og undgå flere skader i efteråret. Ellers går han glip af VM-slutrunden.

Hvis de otte spillere holder sig skadefri og får spilletid, kommer de også med til VM.

Det betyder, at der er fire pladser tilbage, hvoraf én dem er målmand.

Hvis Martin Braithwaite kommer til en ny klub og får fast spilletid, er han selvskreven til VM-truppen, lige som Jannik Vestergaard også kommer med, hvis han får spilletid i Leicester. I foråret så det dog ikke så godt ud. Og i den første kamp var han helt uden for truppen.

Hvis alt falder i hak for Braithwaite og Vestergaard, er der reelt kun én plads at slås om. Her ligner det en slåskamp mellem Robert Skov, Nicolai Boilesen og Philip Billing om den sidste plads i VM-truppen.

Kasper Hjulmand samler sit landshold 19. september. Hvis de besejrer Kroatien 22. september, vinder de gruppen og kvalificerer sig til finalerunden i Nations League, der spilles i perioden 14.-18. juni 2023.

