Får fem mio. kr. hver for at vinde VM

De danske VM-spillere er hver sikret 891.000 kr. for de tre gruppekampe under VM-slutrunden

Hvis Danmark går hele vejen og vinder verdensmesterskabet 18. december, klinger det i kasseapparatet hos både DBU og landsholdsspillerne.

En VM-titel udløser 316 mio. kr. til DBU, mens hver af de 26 spillere i Kasper Hjulmands VM-trup er sikret en belønning på 4.950.000 kr.

Altså næsten fem mio. kr.

Spillernes organisation har altid oplyst om bonusordningerne for spillerne under slutrunderne, mens DBU ikke længere vil være medafsender på at offentliggøre tallene. Den praksis stoppede før VM i 2018.

Christian Eriksen og Simon Kjær skal toppræstere, hvis Danmark skal nå langt til VM. Der er i omegnen af 4,5 mio. kr. til hver spiller, hvis de går hele vejen til VM-guldet. Foto: Lars Poulsen.

Men det kræver noget af en præstation den kommende halvanden måned, hvis Danmark skal være verdensmestre.

Syv sejre på stribe vil sikre titlen og den store gevinst til både DBU og spillerne.

DBU og Spillerforeningen indgår ved hver slutrunde en aftale om, at alle udgifterne trækkes fra de indtægter, som VM-deltagelse udløser fra FIFA.

Siden er aftalen at DBU og landsholdsspillerne deler overskuddet mellem sig, når spillerne også har doneret 2,5 mio. kr. til børnefodbolden i Danmark.

DBU har stærkt stigende udgifter til VM-slutrunden, fordi omkostningsniveauet i Qatar er skruet voldsomt i vejret. Men det har hjulpet, at FIFA også har forhøjet satserne til de 32 deltagerlande.

For deltagelsen i de tre gruppekampe mod Tunesien, Frankrig og Australien er hver af de 26 spillere sikret en grundløn på 891.000 kr.

Et stort ansvar hviler på Christian Eriksens skuldre før VM, hvor de danske spillere bliver belønnet efter hvor langt de når i turneringen. Foto: Lars Poulsen.

Det er 152.000 kr. mere end hver spiller modtog for de tre gruppekampe ved VM i 2018 i Rusland.

Hvis Danmark indløser billet til 1/8-finalerne vil det udløse 1.379.000 kr. til hver af spillerne.

Lykkes det at tage skridtet videre til kvartfinalen er de hver sikret 1.865.000 kr.

En semifinale har en værdi for hver spiller på 2.887.000 kr.

Det er efter semifinalen, at den store forskel er at se.

For ender Danmark med at vinde bronzemedaljer bliver den samlede spillerbonus pr. mand 3.152.000 kr.

Kroatien tabte VM-finalen i 2018. Her fra Nations League-opgøret i september. Hvis Danmark når så langt og taber en VM-finale vil det udløse 3.380.000 kr. til hver spiller. Foto: Lars Poulsen.

En tabt finale og en sølvmedalje udløser en samlet gevinst på 3.380.000 kr.

Inden VM skydes i gang er DBU som de øvrige 31 nationer sikret et grundbeløb på 67,7 mio. kr. fra FIFA for de tre gruppekampe.

Hvis Danmark først bliver slået ud i 1/8-finalen er den samlede indtægt til DBU på 97,9 mio. kr.

Indløser Danmark billet til kvartfinalen, står DBU til at modtage 128 mio. kr.

Så er det store spring at se, hvis Danmark kommer i semifinalen.

Her udløser en fjerdeplads 188,3 mio. kr. til DBU. En bronzemedalje har en værdi på 203 mio. kr.

En sølvmedalje og tabt finale giver en trøstepræmie på 225 mio. kr. i indtægter til DBU.

Kasper Schmeichel med et klap på hovedet til Christian Eriksen efter en ny, stor præstation. Nu venter VM for de danske spillere, der allerede er sikret 891.000 kr. hver for VM-deltagelsen. Foto: Lars Poulsen.

Endelig vil et verdensmesterskab udløse svimlende 316,3 mio. kr. til DBU.

Der er tale om det højeste beløb til en verdensmester nogensinde fra FIFA.

For at illustrere lidt om udviklingen fik de italienske verdensmestre fra 1982 blot 21 mio. kr. i pengepræmie fra FIFA.

