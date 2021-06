Får han pladsen i front? - Ingen indikationer

Han er vant til at score i Parken, og jo, Jonas Wind har da også forestillet sig det brøl, der vil komme på Østerbro, når bolden (forhåbentlig) rammer de finske netmasker lørdag aften.

Søgsmålet er dog, om den 22-årige FCK'er fra start får chancen for at blive dansk helt.

Selvom han ligner Kasper Hjulmands foretrukne frontangriber, blev det kun til en enkelt halvleg i de to sidste testkampe mod Tyskland og Bosnien.

- Det kan gå begge veje. Vi har mange dygtige offensive spillere, der også kan spille den position, jeg gerne vil spille.

- Jeg ser angriberpositionen som værende åben. Jeg har ikke fået nogle indikationer på, at det bliver mig, men heller ikke det modsatte, siger Jonas Wind.

EM er et kæmpe udstillingsvindue for Jonas Wind. Et mål eller to kan kaste et stort skifte af sig. Foto: Lars Poulsen

Kasper Dolberg deler utvivlsomt Jonas Winds drøm om at starte den første EM-kamp på dansk græs, men hidtil har Hjulmand haft stor tro på FCK'eren.

Han er en af kun fire spillere, der i den netop overståede sæson optrådte i Superligaen, og Wind kan have spillet sin sidste kamp for FC København i denne omgang.

En god præstation ved EM vil formentlig betyde et stort sommersalg.

- Jeg er bevidst om, at mange kigger med. Jeg er en af de få, der stadig løber rundt i Superligaen, men forhåbentlig kan jeg også på et tidspunkt tage skridtet videre.

- Jeg fokuserer på mit job - at gøre det så godt som muligt. Så følger det andet efter. Hvis jeg leverer, er der nok nogen, der lægger mærke til det, men det er ikke derfor, at jeg glæder mig til slutrunden, siger Jonas Wind, der foreløbig er noteret for syv landskampe og tre scoringer.

Han debuterede i efteråret mod Færøerne og har siden været en fast del af holdet.

- Jeg synes, at jeg rimelig hurtigt fik slået fast, at jeg har kvaliteten til være med her. Det var derfor, at Hjulmand engang har udtaget mig og stadig gør det.

- Jeg har leveret godt i de kampe, jeg har spillet, og bevist, at jeg godt kan være med, siger den 22-årige FCK’er.