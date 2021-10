Får konsekvenser for landskamp

Lørdag klokken 18 tager Georgien imod Grækenland i VM-kvalifikationen, men kampen bliver uden tilskuere, meddeler det georgiske fodboldforbund.

Årsagen er, at en regeringsbygning er styrtet sammen i byen Batumi, hvor kampen også spilles.

Fodboldforbundet skriver på sin hjemmeside, at man har anmodet om at få udsat kampen, men det har FIFA og UEFA afvist. I stedet har man besluttet at spille kampen uden tilskuere - og desuden med sørgebind til ære for ofrene og deres familier.

Sammenstyrtningen skete fredag, men det er endnu uklart, hvor mange der er afgået ved døden, men russiske og georgiske medier skriver, at man frygter, at op mod 15 personer er begravet under den sammenstyrtede bygning.

Fodboldforbundet antyder dog kraftigt, at der er sket dødsfald.

- Det georgiske fodboldforbund udtrykker sin sorg over tragedien i Batumi. Vi sender kondolencer til de afdødes familier, til byen Batumi og til Georgien, lyder det.

Georgien og Grækenland er en del af VM-kvalifikationens gruppe B sammen med Spanien, Sverige og Kosovo. Grækenland er nummer tre med seks point for fire kampe, mens Georgien er sidst med blot et enkelt point.