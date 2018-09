Får sparket efter historisk nederlag: - Jeg fortjener en offentlig henrettelse

Tjekkiet skal finde en ny landstræner, og Karel Jarolim skal finde sig et nyt job.

Den 62-årige tjekkiske landstræner blev tirsdag fyret blot få timer efter et 1-5-nederlag til Rusland i en testkamp.

Det blev den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over for det tjekkiske fodboldforbund.

- Karol Jarolim stopper som træner for det tjekkiske landshold efter gensidig aftale. I de kommende dage vil fodboldforbundet møde kandidater, der kan afløse ham. Tak, træner, lyder det i en meddelelse på det tjekkiske fodboldforbunds hjemmeside.

62-årige Jarolim fik jobbet i 2016, men lykkedes ikke at kvalificere Tjekkiet til VM i Rusland. Starten på Nations League var heller ikke lovende.

I sidste uge tabte de 1-2 på hjemmebane til Ukraine, inden det mandag gik helt galt i en testkamp mod Rusland i Rostov.

1-5-nederlaget er Tjekkiest største i landets 25-årige historie.

- Jeg har det forfærdeligt. Jeg tænker, at jeg fortjener en offentlig henrettelse. Det hele er min skyld, sagde Jarolim efter nederlaget i Rusland og indrømmede, at holdet nok havde brug for noget udefra.

Ifølge tjekkiske medier er Slavia Prags træner, Jaroslav Silhavy, og den nuværende U21-landstræner, Vitezslav Lavicka, bedst bud på en afløser.

Under Karel Jarolim vandt Tjekkiet blot ti ud af 22 kampe.

