Fæl skuffelse for Brasilien efter VAR-drama

Venezuela er ingen kæmpe i international fodbold.

Landet har endnu til gode at deltage ved VM, mens en fjerdeplads ved Copa América for otte år siden er højdepunktet ved de sydamerikanske mesterskaber.

Derfor er der heller ikke de vilde forventninger til dette års resultater i turneringen.

Men efter 0-0 mod sidste sommers VM-deltagere Peru i åbningskampen, lykkedes det minsandten miniputten at hive et tilsvarende resultat op af hatten natten til onsdag mod selveste Brasilien.

Og dermed står venezuelanerne med en ganske god chance for avancement fra gruppespillet inden sidste gruppekamp mod Bolivia, der heller ikke er noget, man ligger søvnløs over om natten.

Men at det skulle komme dertil, at Venezuela kunne tage point fra de femdobbelte verdensmestre fra Brasilien, der tilmed er på hjemmebane i turneringen, hang også sammen med en fin portion held og lidt nymodens teknologi.

For hele tre gange havde hjemmeholdet bolden over stregen. Og tre gange blev målene underkendt efter brug af VAR.

Ti tillægsminutter

Roberto Firmino scorede i 1. halvleg, men et frispark begået forinden fik dommeren til at annullere scoringen efter gennemgang af videomaterialet.

Efter pausen var Gabriel Jesus den anden spiller til at se sin scoring blive underkendt, da de langsomme gengivelser af episoden viste, at Manchester City-stjernen var offside.

Noget de mange tusinde tilskuere på Arena Fonta Nova i Salvador ærgrede sig højlydt over.

Her er der stemning og fest...Eller...Foto: Raul Arboleda/AFP/Ritzau Scanpix

Venezuela havde ikke bolden så meget, og til tider mindede affæren mest om en omgang power play hentet fra ishockeyens verden. Derfor var det heller ikke helt overraskende, da Philippe Coutinho sendte bolden over stregen mod slutningen af opgøret.

Men heller ikke Barcelona-stjernen fik lov at nyde en scoring. For også her var der offside.

Kampens dommer smækkede ti tillægsminutter på, men Fernandinhos afslutning tæt forbi mål efter et hjørnespark var det nærmeste, Brasilien kom det forløsende mål.

En voldsom skuffelse for Brasilien, der havde slået Bolivia 3-0 i åbningskampen. Derfor er situationen stadig fin for værterne, der med uafgjort mod Peru er videre i turneringen.

Peruvianerne er på samme pointtal som Brasilien efter 3-1 over Bolivia på mål af Paolo Guerrero, Jefferson Farfán og Edison Flores. Marcelo sørgede for bolivianernes mål.

Selvom Bolivia fortsat er uden point, kan holdet stadig komme videre, da de to bedste treere fra de fire grupper går videre til kvartfinalerne.

Se også: Tigers eks venter barn med ny mand

Se også: Pokerspiller død i tragisk ulykke - naboer fandt hende

Se også: Ronaldos vilde krav: Ønskeliste til milliarder

Her er de største kokain-skandaler i sportens verden

Golf-baben over dem alle: Brysterne kan være i vejen