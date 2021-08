Fælder hård dom over Bendtner

Mikäel Silvestre var i to sæsoner holdkammerat med Nicklas Bendtner i Arsenal, og den tidligere fransk landsholdsspiller var ikke imponeret over danskerens arbejdsetik. - Han kunne have fået meget mere ud af det, siger han til Ekstra Bladet

Nicklas Bendtner nåede mere end de fleste, men ikke helt nok.

81 landskampe og store europæiske klubber som Arsenal og Juventus lyser op på cv'et. Og alligevel sidder de fleste formentlig med en følelse af, at Bendtner kunne have nået meget mere.

Mikaël Silvestre er ingen undtagelse.

Som mange andre tidligere holdkammerater taler han pænt om personen Nicklas Bendtner.

Det er svært ikke at holde af ham, men fodboldspilleren Nicklas Bendtner kunne være en kilde til frustration. For trænere, tilhængere og holdkammerater...

- Han var en livlig karakter, en ener. Han var talentfuld, men hans arbejdsetik var ikke den bedste. For ham var fodbold ikke liv eller død.

- På trods af det havde han en god karriere, men jeg tror, at han kunne have fået meget mere ud af det med en anden attitude, siger den tidligere franske landsholdsspiller til Ekstra Bladet.

Ni år under Sir Alex i Manchester United Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix Mikaël Silvestre er nok bedst kendt for sin tid i Manchester United. For snuden af Liverpool hentede Alex Ferguson den franske forsvarsspiller til Old Trafford fra Inter i 1999. I løbet af de næste ni år nåede Silvestre at spille 361 kampe for 'De røde djævle'. Han vandt Premier League fire gange og var med på bænken, da Manchester United i 2008 slog Chelsea i Champions League-finalen. Jagten på spilletid førte ham samme år til Arsenal, hvor han var et par sæsoner, inden turen gik til tyske Werder Bremen. Han rundede karrieren af med ophold i amerikansk og indisk fodbold. Silvestre, der både kunne begå sig i det centrale forsvar og som venstre back, nåede 40 landskampe for Frankrig mellem 2001 og 2006. Han var med til to VM-slutrunder (sølv i 2006) og et enkelt EM. I dag er han fodboldekspert hos SpilXperten.com. Vis mere Vis mindre

Mikaël Silvestre er i dag fodboldekspert for SpilXperter.com, og det er i den egenskab, at han taler med Ekstra Bladet.

Silvestre lærte selv vigtigheden af en stærk arbejdsetik under Alex Ferguson i Manchester United.

I 2008 skiftede han til rivalen Arsenal, hvor en 20-årig Bendtner netop var begyndt at sætte sit støvleaftryk.

- Han var meget ung, da jeg var i Arsenal. Han var lidt barnlig og nød London-livet, vil jeg sige. Som holdkammerat og træner bliver du irriteret, når du ved, at en spiller kan give så meget, men ikke gør det.

- Nicklas var en af dem. Han stoppede med at arbejde en lille smule, lige så snart han fik en smart bil og et lækkert hus. Han tænkte, at det var det. 'I made it', siger Mikaël Silvestre med et lille grin.

Silvestre nåede 40 kampe for Frankrig. Foto: Jerry Lampen/Ritzau Scanpix

Det sidste afslører, at en smart bil og et lækkert hus på ingen måde må være målet for en fodboldspiller. Det hårde arbejde stopper ikke der.

Det stopper aldrig, hvis man vil gøre sig gældende på højeste niveau.

- Det mentale aspekt udgør forskellen på dette niveau. Og så hvem man omgiver sig med.

- Der er mange unge, talentfulde spillere. Mindset og motivation er ofte forklaringen på, hvorfor nogle klarer det og andre ikke gør, siger Mikaël Silvestre.

I dag har Bendtner for længst trukket stikket.

Som 33-årig har han alderen til fortsat at kunne være med, men det er næsten to år siden, at han spillede sin sidste kamp.

- Han havde nogle tilbageslag i sin karriere, men jeg synes, at han gjorde det okay. Han nåede et ret højt niveau. Han var god for Danmark, lyder det fra Mikaël Silvestre, der delte omklædningsrum med Bendtner i to sæsoner.

Den danske angriber nåede at spille 136 kampe i Premier League, mens franske Silvestres total endte på 275.

Et år uden fodbold: Farvel, Bendtner