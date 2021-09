Fær-eufori: Fremragende og fantastisk

Mens danskerne vil skynde sig at glemme opgøret i Torshavn, så er færingerne godt oppe at køre

Der var dårlige odds for Færøerne, da storebror Danmark med EM-semifinale i frisk erindring kom på besøg, men hjemmeholdet fightede forbilledligt og holdt favoritterne stangen. Lige indtil fem minutter før tid, da end ikke VAR kunne tage Jonas Winds scoring af måltavlen.

Men roserne flyder nu alligevel i de færøske medier.

- Det færøske landshold med fik sammen med tilskuerne en fremragende oplevelse, skriver Roysni.

Keeper Teitur Gestsson ærgrede sig over hovedstødsmålet, som kom efter en dødbold, som de ellers følte sig godt forberedte imod. Han var dog stadig stolt over at give tilskuerne så god en oplevelse..

- Det bliver ikke større, siger han ifølge in.fo.

Samme medie sætter 0-1-præstationen i perspektiv.

- Der er ingen tvivl om, at kampen mod Danmark var den bedste, det færøske landshold har spillet, siden Håkan Ericson overtog, skrives der om landstræneren, der har stået i spidsen for holdet siden december 2019.

Foto: Lars Poulsen

Slutteligt skriver Dimma med en klar opfordring til holdet.

- Mere af det samme, tak!

Gerne – bare ikke i sidste runde af kvalifikationen, hvor Danmark er værter for endnu et opgør. På det tidspunkt kan de rød-hvide dog have sikret sig VM-billetten.

Danmark fører gruppen med fem point ned til nummer to, Israel, der gæster Parken tirsdag.