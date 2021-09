Færøerne kommer på tavlen med første sejr i dansk gruppe

Sjette gang blev lykkens gang for Færøerne i VM-kvalifikationen.

Tirsdag tog færingerne deres første sejr i Danmarks gruppe, da de hjemme i Torshavn vandt 2-1 over Moldova.

Sejren kom tre dage efter den heroiske indsats mod Danmark, hvor færingerne formåede at frustrere Kasper Hjulmands tropper, der dog til sidst hev sejren hjem.

Mod Moldova var det Færøerne, der havde overtaget. Klæmint Olsen og den tidligere Fremad Amager-forsvarer Heini Vatnsdal stod for målene, der sørgede for den færøske sejr.

Begge scoringer faldt i anden halvleg med få minutters mellemrum.

For Moldova betyder nederlaget, at holdet nu er begravet på sidstepladsen i VM-kvalifikationsgruppe F med blot et enkelt point efter seks kampe. Færøerne har tre mere på femtepladsen.

Østrig og Skotland tørnede også sammen i Danmarks gruppe tirsdag. Her udnyttede Skotland 0-5-øretæven til Israel i Parken.

Skotterne vandt nemlig 1-0 over østrigerne og overtog dermed andenpladsen i gruppen, som giver adgang til playoffkampe om en VM-billet. Den sad Israel tidligere på.

Skotland har syv point op til Danmark, der med tirsdagens flotte sejr nu for alvor kan øjne en tur til Qatar i slutningen af næste år.