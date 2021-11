Færøerne morer sig efter drille-mål

De færøske medier var godt tilfredse med, at landsholdet kunne udfordre Danmark og ødelægge den fine rent bur-rekord

Danmark ville vinde og holde rent bur.

Det var missionen fredag, men den lykkedes kun delvist, for Færøernes Klæmint Olsen dukkede - som en trold i en æske - op og scorede i det 89. minut.

Hos de færøske medier fornemmer man en vis stolthed over, at det netop var deres landshold, der stoppede Danmarks rent bur-rekord - og gjorde Kasper Schmeichel rasende.

Hos Dimma har de samlet alle de danske historier, hvor den faldne rekord bliver omtalt.

- Der var en antydning af panik, skriver mediet efter den sene reducering.

Schmeichel var godt sur. Foto: Lars Poulsen

Joakim Mæhle gav dog den propfyldte Parken et flot mål at gå hjem på, så det sluttede 3-1.

Også hos Roysni bliver der drillet løs, og samtidig kan man sagtens fornemme stoltheden over at have presset kapaciteter som Schmeichel og Simon Kjær.

- Nul mål imod i de første otte kvalifikationskampe er utroligt flot, skriver de.

Færøerne - Danmarks største drillepind i gruppen. Foto: Lars Poulsen

Manden bag den irriterende færøske scoring var også pavestolt.

- Det er stort at score mod Danmark i Parken, konstaterede Olsen over for In.fo.

Med målet i Parken og den flotte fight på Færøerne, hvor Danmark kun fik en smal sejr, må vores venner fra rigsfælleskabet siges at være vores helt store drillepind i gruppen.

Hvordan er det muligt? Rødt lige fra start:

