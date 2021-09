Færøsk sensation

Positive vinde fra Atlanterhavet blæser over Færøerne disse dage.

Først var den stolte ø-nation tæt på uafgjort mod Danmark i A-landsholds-regi, men nu har deres U21-landshold på hjemmebane hævnet sig og spillet 1-1 mod mægtige Frankrig i deres EM-kvalifikation. Det skriver Bold.dk

På et næsten vindstille Svangaskarð i bygden Toftir spillede de 11 færinge mod et stærkt fransk mandskab, hvor spillerne huserer i PSG, Real Madrid, AC Milan, Lyon og Monaco.

Men de fine adresser intimiderede ikke spillerne fra HB, NSÍ, Vikingur og Hvidovre.

Efter et hurtigt føringsmål fra Dolberg-konkurrenten i Nice - Amine Gouiri - samt 30 afslutninger mod mål, kom Færøerne tilbage i anden halvleg, hvor en doven foræring fra Leeds-målmanden Illan Meslier gav de unge færinge momentum.

Mesliers fejlagtige forsøg på at lege sweeper-keeper endte i en katastrofe, og så kunne B68 Toftir-angriberen Steffan Løkin fra midten af banen sparke bolden ind i det tomme mål.

Det resultat holdt hele vejen, og nu kan færingerne glemme det bitre nederlag til Danmark.

De 52,967 beboere på øerne kan nu glæde sig over, at deres U21-mandskab har fire point efter tre kampe, hvilket betyder en andenplads i deres EM-kvalifikationsgruppe.

Dog har deres konkurrenter fra Frankrig, Serbien, Ukraine og Armenien samt Nordmakedonien spillet færre kampe end Færøerne.

Førhen har de vindblæste fodboldfans blandt andet kunnet glæde sig over en sejr over Østrig i 1990, samt to sejre over Grækenland i 2014 og 2015.

Mon ikke nye sider til de færøske fodbold-historiebøger skal skrives ovenpå den seneste uge.