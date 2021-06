Fanget med smøg før storkamp

En smøg har sat ild i den polske EM-lejr kort før aftenens vind-eller-forsvind kamp mod Sverige i Skt. Petersborg.

En fotograf har nemlig fanget holdets målmand, Wojciech Szczesny, mens han syndede med en cigaret, og det har skabt uro på den hjemlige mediefront.

Det skriver flere, internationale medier, ligesom fotos er lagt ud på de sociale medier.

Og det tvang i går landstræner Paulo Sousa til at forholde sig til affæren. Han føler dog langt fra trang til at sige ’farvel og tobak’ til sin keeper. Han går tværtimod til modangreb.

- Det værste for mig er paparazzi’er, der tager billeder, lød det vredt fra manden, der er lidt presset med kun et point før sidste runde.

Det skyldes en mareridtsstart med nederlag til Slovakiet, før det blev 1-1 mod Spanien.

Wojciech Szczesny har angiveligt røget i mange år og har så vidt muligt måttet skjule det for omverdenen. Foto: Janek Skarzynski/AFP/Ritzau Scanpix

Det var et par timer før den sidste, vigtige kamp, at Szczesny blev fanget med lighter og smøg ved spillerhotellet i Sopot.

Og Sousa prøver da også overfor pressen at tænde en slags fredspibe.

- Vi må hjælpe de yngre spillere til at lære sig gode ting, så det er ikke godt med billeder af den slags situationer. Det er ikke godt at vise den yngre generation, at en spiller ryger.

- Man skal i alt fald ikke gøre det foran andre, og det gjorde han heller ikke. Så jeg synes stadig, at det er værre, hvad fotografen gør, end det spilleren har gjort.