Fanget på video: Smuglede damer ind

Bøden på godt 11.000 kroner fra de islandske myndigheder synes så absolut at være det mindste problem for de unge Manchester-drenge, Phil Foden fra City og Mason Greenwood fra United, der blev sendt hjem fra den engelske landsholdstrup, efter at de havde været en tur på vulkaner på Island.

De står nemlig ikke mindst med et forklaringsproblem, hvis de altså har kærester hjemme på egnen.

Der dukker nemlig stadig flere afslørende detaljer frem om deres rendezvous med et par islandske piger på Hotel Saga i Reykjavik. En video, for eksempel.

De havde ellers prøvet at være så snu at omgå de skrappe covid-regler på Island ved at bestille andre værelser på spillerhotellet end deres egne til stævnemødet.

Mason Greenwood er ikke med mod Danmark tirsdag aften. Foto: Reuters/John Sibley/Ritzau Scanpix

Tiden op til selve mødet blev nemlig på skift optaget af pigerne på Snapchat, skriver det islandske medie, DV, der ordret kan gengive alt, hvad pigerne siger undervejs.

Den ene skulle møde Greenwood og blev kørt til hotellet af en veninde, men da denne var kørt derfra, blev hun kaldt tilbage, fordi Foden var interesseret i hendes selskab.

Videoerne stammer fra hotellets lobby, hvor de to piger diskuterer, hvad der skal til at ske. Flere gange nævner de, hvor tosset situationen er, og at de da i alt fald kun er der som selskab for de unge, engelske herrer og intet andet.

’Jeg er vildt nervøs’, siger den ene, mens den anden udbryder, ’hvad laver jeg her? Hvad har jeg dog rodet mig ud i?’

Gengivelsen af deres snak indikerer dog ikke, at de føler sig særligt ubehageligt til mode ved situationen.

Hvor lidt eller meget, der senere skete, er ikke kommet frem i lyset, men Phil Foden følte sig i alt fald kaldet til at komme ud med en kæmpe undskyldning på sociale medier.

En undskyldning, der dog primært var rettet mod den engelske landstræner.

Tidligere på dagen fordømte de to spilleres klubber deres opførsel.

