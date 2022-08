Fangruppe i protest: 'Imod DBU og deres diktatur'

Indtil for to uger siden havde De Danske Rødder faste pladser på i Parken og gik forrest med mikrofonen, når de danske landsholdsfans marchede mod nationalarenaen. Nu sælger fangruppen protest-t-shirts mod DBU

- Imod DBU og deres diktatur.

Det er budskabet fra fangrupperingen De Danske Rødder, som DBU i slutningen af juli fratog deres faste pladser samt capo-gerningen ved det danske landsholds kampe.

Nu har Instagram-profilen 'denroedemur' og Facebook-siden 'Landsholdets 12. mand', der administreres af et af de centrale ansigter i De Danske Rødder, sat en protest t-shirt i salg.

Den er trykt med budskabet:

'Imod DBU & deres diktatur, frihed for fans'.

Sådan ser opslaget ud på Instagram.

De Danske Rødder er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser, men det er næppe forkert at tolke t-shirten som en reaktion på DBUs beslutning om ikke længere at allokere specifikke sæder til dem i Parken eller lade dem have ansvaret for capogerningen.

Forklaringen fra DBU lød, at de havde modtaget klager om grupperingen.

- Det har vi gjort, fordi vi oplever, at flere melder tilbage til os, at de føler sig utrygge på tribunen under Danmarks seneste landskampe. Både gennem tilskuerundersøgelserne og gennem direkte kommunikation til os.

- Det kan vi naturligvis ikke acceptere, lød det i slutningen af juli fra DBU og fanteamet på den officielle informationskanal til landsholdsfans.

Det er slut med De Danske Rødder i front for fanmachen, har DBU bestemt. Foto: Robert Hendel/Ritzau Scanpix

Reaktionerne på DBUs udmelding på Facebook var blandede, og i kommentarfeltet blev beslutningen af fans beskrevet som 'et selvmål'.

I weekenden reagerede De Danske Rødder selv med følgende kommentar på det sociale medie:

- (Det er) naivt at tro på, at dialogen med De Danske Rødder fortsætter.

- I har lige forvist os og bombet Parken fem år tilbage. Dialogen fortsætter selvfølgelig ikke.

De Danske Rødder har til Ekstra Bladet ikke ønsket at udtale sig om DBUs beslutning, der kom i forlængelse af blandt andre Ekstra Bladets afdækning af De Danske Rødder.

Weekendavisen skrev i midt juni, at fangrupperingen skabte utryghed til landsholdets kampe.

Et par dage senere kunne Ekstra Bladet fortælle, at den mand, der siden EM-slutrunden sidste sommer er gået i front af fanmarchs og har sunget tusindvis af landsholdsfans i gang i Parken, havde bånd til Hells Angels og i oktober viste sig frem i en Hells Angels-support-trøje.

Vedkommende har siden oplyst til Ekstra Bladet, at han ikke længere er en central del af De Danske Rødder.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DBUs kommunikationschef Jakob Høyer, der på nuværende tidspunkt ikke har nogen kommentarer til sagen om de nye protest-t-shirts.

