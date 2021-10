Fans gik amok: Kamp blev afbrudt

Kampen mellem Albanien og Polen endte i skandale, da albanske fans gik amok i frådende frustrationer efter en polsk scoring. Den faldt, da Karol Swidereski bragte gæsterne i front i det 77. minut – dermed overhalede polakkerne Albanien og indtog andenpladsen i kval-puljen.

Videoklip på sociale medier viser, at der blev kastet et stort antal genstande ind på banen - deriblandt en hel del flasker - i retning af de jublende polakker, der naturligt nok søgte ind mod banens midte.

Kampen blev hurtigt suspenderet, inden dommer Clément Turpin efter lang tids bombardement fra de skuffede tilskuere besluttede sig for at sende begge holds spillere i sikkerhed i omklædningsrummene under Air Albania Stadium i hovedstaden Tirana.

Det lignede længe en kamp, der aldrig ville blive fløjtet i gang igen og spillet færdig, men den rutinerede franske dommer fandt diplomatiets kunst. Clément Turpin tog et hurtigt møde med de to anførere, Etrit Berisha fra Albanien, og den polske superstjerne Robert Lewandowski for at finde en løsning på tilskuernes opførsel på lægterne.

Kampen blev gentoptaget og spillet færdig. Det lykkedes ikke albanerne at score trods fire minutters overtid, så folkene fra Balkan dumper nu ned på tredjepladsen i gruppen efter Polen. England fører efter otte runder gruppen med 20 point, Polen har 17 og Albanien 15.

Der kommer med statsgaranti et efterspil ved de blankpolerede skriveborde.

Foto: Florian Goga/Reuters/Ritzau Scanpix

