Fans kunne ikke komme tilbage på stadion: - Det er virkelig krakilsk

Da landskampen mellem Danmark og Finland lørdag aften blev genoptaget, stod flere af de danske fans udenfor og kunne ikke komme ind i Parken igen.

Kampen blev afbrudt, da Danmarks Christian Eriksen pludselig faldt om på banen. Han fik hjertemassage, inden han blev transporteret til Rigshospitalet. DBU har meldt ud, at han er vågen og i stabil tilstand.

Klokken 20.30 blev kampen genoptaget, men nogle af de tilskuere, der havde forladt Danmarks nationalstadion, kunne ikke komme ind og se resten af kampen.

Mogens Rothmar er en af dem. Han havde forladt stadion, fordi han ikke troede, at kampen ville blive genoptaget.

- Vi gik herfra, fordi vi ikke kunne holde ud at være der. Folk var jo sindssygt oprørte.

Mogens Othmar ville gerne tilbage på stadion for at støtte de danske spillere, men det må han ikke. Foto: Henning Hjorth

- Så får vi at vide, at kampen bliver genoptaget. Så vil vi selvfølgelig gerne ind igen, men det kan vi ikke, siger han.

Han fortæller, at vagterne sagde, at de ikke må lukke nogen, der har forladt området, ind igen.

Og han er ikke den eneste. Ved den indgang, som Ekstra Bladet lørdag aften befandt sig ved, var der mellem 20 og 30 fans, der ikke kunne komme tilbage på stadion.

En af grundene til, at Mogens Rothmar gerne ville ind på stadion igen, var for at støtte de danske spillere.

- Vi var jo en masse, der stod og så, hvordan spillerne græd og dannede en mur om Christian Eriksen. Jeg tænker, at det er deres valg, at de gerne vil genoptage kampen. Det er vanvittigt rørende. Det vil vi virkelig, virkelig, virkelig gerne være med til at støtte.

- Derfor er det virkelig krakilsk, at vi ikke kan komme ind og se kampen, siger Mogens.