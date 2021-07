Fans overrasker inden Danmark-kamp

Det tjekkiske landsholds fanklub har droppet en plan om at chartre en fly, der kunne fragte fans til Baku for at bakke op om nationalmandskabet i forbindelse med lørdagens EM-kvartfinale mod Danmark.

Der var ganske enkelt ikke nok interesserede.

Det oplyser fanklubben torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Baku, hovedstaden i Aserbajdsjan, ligger et par tusind kilometer og to tidszoner fra den del af Europa, hvor de fleste af EM-deltagerne har hjemme.

Tjekkiet spillede sig i EM-kvartfinalen ved at sende Holland ud. (Arkivfoto) Foto: Ondrej Deml/Ritzau Scanpix

Blandt andet derfor har placeringen af fire EM-kampe, herunder altså lørdagens kvartfinale, vækket undren blandt mange. Også hos Tjekkiets Michal Sadílek.

- Jeg tror, jeg snakker for alle spillere, når jeg siger, at det er ærgerligt, at en EM-kvartfinale mellem Tjekkiet og Danmark finder sted i et asiatisk land, siger landsholdsspilleren ifølge dpa.

Aserbajdsjan ligger på grænsen mellem Europa og Asien, men er i fodboldregi en del af Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

Danmarks kvartfinale mod Tjekkiet fløjtes i gang lørdag klokken 18 dansk tid.

Torsdag formiddag lød det fra DBU's fanservice, at der er solgt knap 1000 billetter til danskere til lørdagens kvartfinalebrag.

