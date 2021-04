Fans presser DBU til at reagere

Efter krav om boykot af VM i Qatar sender Jesper Møller og kompagni et åbent brev til FIFA - nu skal der gøres noget for migrantarbejderne

I sidste uge sendte det svenske fodboldforbund et tre sider langt brev til FIFA med en kraftig opfordring til at lægge pres på de kommende VM-værter i Qatar. Nu har DBU fulgt trop. Ligeledes med et brev på tre sider.

Det er menneskerettighederne og behandlingen af de godt to millioner migrantarbejderne i Qatar, som er på dagsordenen.

I de seneste måneder har blandt andet en række klubber i Norge samt fodboldfans i mange lande ytret ønske om, at man skal boykotte slutrunden i Qatar, som begynder i november næste år.

Boykotkravet har DBU gentagne gange afvist, mens landsholdet på forsigtig vis har markere en afstandtagen over for forholdene i Qatar.

Presset på DBU for at træde i karakter har været markant fra danske fodboldfans, medier og - kan man læse i brevet - fra flere af DBU's partnere. Og nu kvitterer unionens formand, Jesper Møller, og direktør, Jakob Jensen, med det åbne brev til FIFA:

- DBU ønsker at udnytte den store debat og opmærksomhed, der har været skabt om VM i Qatar, til at presse yderligere på for forbedringer af menneskerettighedssituationen for migrantarbejderne, siger Jakob Jensen i en pressemeddelelse:

- Vi er mod tildelingen af VM til Qatar og er kritiske over for menneskerettighedssituationen i landet. Den kritik har vi rejst igennem flere år over for relevante parter. De seneste uger har vi desuden haft møder med fans, kommercielle partnere og andre interessenter, og derfor intensiverer vi nu presset over for FIFA, da vi ikke mener, at de ønskede forbedringer for migrantarbejdere er blevet opfyldt. Vi ønsker handling nu – hellere i dag end i morgen, udtaler Jakob Jensen.

I brevet beder Jesper Møller og Jakob Jensen FIFA om følgende:

* En fuldstændig implementering af allerede vedtaget arbejdstagerrettighedslovgivning i Qatar og anmoder om yderligere forbedringer.

* Det skal sikres, at arbejdstageres rettigheder samt menneskerettighederne overholdes - også efter slutrunden og det gælder ikke kun stadions og infrastruktur men også hoteller, servicesektor m.m.

* Anmoder om, at de grundlæggende frihedsrettigheder overholdes før, under og efter slutrunden i 2022 – eksempelvis presse- og ytringsfrihed.En omfattende undersøgelse af det påståede antal dødsfald blandt migrantarbejdere i Qatar, som afdækket af den engelske avis Guardian i marts.

i brevet til FIFA skriver Jesper Møller og Jakob Jensen, at de sammen med de nordiske kolleger planlægger en besigtigelsestur til Qatar til december. Her vil de mange, ofte uforklarlige dødsfald uden tvivl blive et varmt emne.

I den artikel fra Guardian, som der henvises til, nævnes dødstallet 6500. Men det dækker kun over døde migrantarbejdere fra en håndfuld lande. Dødstallet kan være langt større, for der er ingen tvivl om, at det er voldsomt stort mørketal.

Siden 2013 har Qatar gjort alt for at skjule de reelle dødstal, ligesom der ikke bliver foretaget obduktioner. Mange unge migrantarbejdere dør af uforklarlige årsager, mens de sover. Dødsfald som aldrig bliver undersøgt.