Under EM levede Joakim Mæhle og Mikkel Damsgaard nogle af de mest sublime danske højdepunkter.

Begge spillere scorede to flotte kasser under slutrunden, mens Mæhle også leverede det, der i hvert fald med danske briller lignede turneringens flotteste asssist, da med med ydersiden spillede Kasper Dolberg frem til en smuk scoring mod Tjekkiet.

Onsdag aften var det Damsgaard, som stod for ydersiden, da han elegant kringlede bolden ind til Mæhle, som flabet vippede den forbi Craig Gordon til 2-0.

Joakim Mæhle fejrer målet mod Skotland. Foto: Lars Poulsen

En eminent detalje, der i sig selv var det meste af entrébilletten værd.

Efterfølgende har Joakim Mæhle da heller ikke andet end lovord til overs for Mikkel Damsgaards forarbejde.

- Det er nogle af de ting, Damsgaard kan. Et lækkert vip ind mellem to forsvarere. Det er fantastisk, at han ser det, roser målscoreren.

Udover målet og de tre point glæder Joakim Mæhle sig især over, at den danske fodboldfeber lever videre for uformindsket styrke efter EM.

- Det var fantastisk. Det var den samme følelse som i sommer. Jeg kan sige på vegne af alle mine holdkammerater, at det er fantastisk at spille i den atmosfære, og det var en fantastisk følelse at være tilbage.

Joakim Mæhle lægger elegant bolden ind bag Craig Gordon. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Til gengæld er Mæhle ikke helt oppe at ringe over de sidste 45 minutter.

- I første halveg kører vi dem over. De har vist ikke et skud på mål.

- I pausen taler vi om at lukke kampen. Det lykkes ikke at lukke den med et tredje mål, men en godkendt præstation. En fantastisk første halvleg og en ok anden halvleg, lyder dommen fra Joakim Mæhle, der slutter af med at hylde den danske hjemmebane.

- Der er eddermame 'go' på. Både når der bliver sunget nationalmelodi og under kampen. Man skal ikke undervurdere dette stadion og dette publikum, siger han.

Danmarks dynamiske duo!