Fantastiske Schmeichel: - Han kan det samme som Ronaldo

At Kasper Schmeichel er mere end almindelig effen mellem stængerne, er gået op for de fleste efterhånden.

Færre har formentlig fået indsigt i, hvad han kan ude i marken. Og det er ellers ikke så lidt, hvis man tror hans tidligere træner, den mangeårige Chelsea-keeper Kevin Hitchcock.

Faktisk er der gået lidt af en Ronaldo tabt i den danske landsholdskeeper, lyder det ligefrem, ifølge Mirror.

- Kasper ville gerne spille. Han er en af de målmænd, der elsker fodbold, og han kunne lave fantastiske ting på træningsbanen.

- Han lavede saksespark som Ronaldo og tog frispark som Ronaldo, forklarer Hitchcock.

De to arbejdede sammen, mens den unge Schmeichel var i starten af sin seniorkarriere i Manchester City. Og den tidligere protegé får kun rygklap med på vejen:

- Han var utrolig og en fantastisk målmand. Hans arbejdsmoral på træningsbanen var uovertruffen. Han er en leder som sin far. Men han har vist alle, hvem han selv er.

Lige netop det der med, at Kasper jo også har en berømt far med stor succes i samme erhverv, har ofte vist sig at være et lidt kildent emne.

Sammenligninger har åbenlyst trættet Danmarks sikre bagerste skanse gennem 53 kampe. Og det er da heller ikke en vej, Hitchcock vælger at gå ned ad:

- Alle siger, hans far gjorde dit, hans far gjorde dat. Men han har bevist, at han selv er en outstanding målmand på verdensscenen.

Så et par søde ord til Kasper Schmeichel, der ligesom så mange andre ikke har meget mulighed for at passe sit job de her uger og måneder.

Alt andet end rosende ord havde da også været overraskende at sende af sted mod den 33-årige keeper, der for alvor skrev sig ind i historiebøgerne med flammebogstaver, da han vandt Premier League med Leicester i 2016.

Se også: Elkjær begræder klub-konkurs: En trist dag!

Se også: Coronakrisen kradser: Arsenal-spillere går ned i løn

Se også: Kæmpe støtte: Masser af solgte sæsonkort i Brøndby