Far er stolt: - Han har jo gjort det fantastisk

Der har været tryk på i det engelske, og det har der også i det nordjyske, hvor Joakim Mæhles hjemby hepper alt, hvad de kan for at få danskerne videre.

Østervrå Stadion larmer altid lige det ekstra, når landsholdets nummer fem blæser frem på banen klar til at gøre ondt på englænderne.

Han er endnu ikke sluppet fri derude, men de er sikre på, at det nok skal ske. Det har været tendensen ved slutrunden.

- Han har jo gjort det fantastisk ved slutrunden. Men han spiller også på et godt hold, som kan sætte ham op.

- Jeg er ikke bange for at sige, at vi hiver en sejr i land, siger Ole Pedersen, der er far til Joakim Mæhle.

Glæden var stor, da Mikkel Damsgaard sendte sit frispark i mål til 1-0, og skuffelsen var af tilsvarende størrelse, da englænderne fik udlignet.

Hele pladsen lever sig aktivt med. Og Joakim Mæhles forældre Annemette Mæhle og Ole Pedersen er lige så aktive som resten af pladsen.

De havde inden kampen tippet en snæver sejr til Danmark, men havde ikke regnet med en nem kamp.

Mange danskere vil være nervøse for udfaldet af den største landskamp siden EM-finalen 1992, så var Atalanta-spillerens forældre mere spændte end nervøse inden kampen.

- Vi ved, det bliver en svær kamp. Vi er ikke i tvivl om, at Joakim og hele holdet gør deres bedste, og vil kæmpe for at vinde semifinalen, sagde Annemette Mæhle inden kampen.

Østervrå og resten af Danmark afventer spændt anden halvleg.