Far og datter trak EM-nitten: - Kæden falder af

Mange uheldige danskere, der skulle ind at se sommerens EM-kampe i Parken, modtager i disse dage mails fra UEFA om, at de på grund coronarestriktionerne har fået annulleret deres billetter.

41-årige Søren Larsen fra Næstved er en af de uheldige fans, der modtog den ærgerlige mail med beskeden om, at hans billetter til kampen mod Rusland, en kamp han havde glædet sig til at se med sin datter, var blevet annulleret.

Far og datter har ellers haft sæsonkort og har troligt været inde at se alle Danmarks hjemmekampe i EM-kvalifikationen.

- Det var selvfølgelig virkelig ærgerligt, men vi accepterede det, fordi der er jo begrænsninger, og det kan vi jo ikke gøre noget ved, siger Søren Larsen til Ekstra Bladet.

Stadig 'luksus'-billetter til salg

Det viser sig dog, at UEFA stadig har rigeligt med billetter til salg til Danmarks tre kampe i Parken, hvor der efter planen må lukkes 15.900 tilskuere ind.

Man skal 'bare' af med den nette sum af 8250 kroner for en billet til en af kampene, hvis man gerne vil heppe på landsholdet i Parken. Den prioritering af billetter forstår Søren Larsen ikke.

- Jeg føler, at kæden hopper af, når man annullerer folks billetter og så samtidig sælger så meget dyrere billetter. Det virker ikke rimeligt, lyder det fra landsholdsfanen, som tilføjer:

- Det virker mærkeligt, at man skal have annulleret sine billetter, når der stadig er billetter til salg.

DBU fik oprindeligt 5000 billetter til deres fanklub, men på grund af corona er det blevet reduceret til 2100. Foto: Lars Poulsen/POLFOTO

Det kan blive for dyrt

Søren Larsen mener, at høje billetpriser kan ende med at gå ud over forbundene selv, fordi det kan blive for dyrt for mange at gå til fodbold.

- De graver lidt deres egen grav, for det bliver mindre og mindre interessant at komme til fodbold, hvis det skal være så dyrt. Når først de almene tilskuere forsvinder fra fodbolden, så går det jo også ud over sponsorerne.

Udover Danmarks tre hjemmekampe mod Finland, Belgien og Rusland er Parken også vært for en af ottendedelsfinalerne.