Far og matchvinder: - En af mine største sejre

- Det var klart størst at blive far, men den her triumf betyder også meget for mig, siger Jens Stryger Larsen

WIEN (Ekstra Bladet): Far og matchvinder!

Drejebogen til de seneste to uger kunne ikke være skrevet bedre for Jens Stryger Larsen, der ellers har oplevet mere modgang end de fleste de seneste syv måneder.

Men nu lysner det for den 31-årige back.

Han er ellers gået fra håbløshed til håb og tro. Specielt efter sin hovedrolle mod Østrig.

Jens Stryger Larsen foran de medrejsende 800 danske fans. Oven på en periode med syv måneders modgang fik han endelig en succesoplevelse. Foto: Lars Poulsen.

Det startede med, at han forrige uge blev far for første gang. Siden fulgte ham op med matchvinderrollen mod Østrig i midnatsgyseren, som begyndte mandag, men sluttede da det var blevet tirsdag.

Det var noget af et projektil Jens Stryger Larsen fik sendt af sted, da han tog et træk ind i banen og afsluttede med sit højreben.

Den bold ramte han lmeget godt.

Bolden sejlede i en blød bue over den østrigske keeper.

Efter 218 dage uden topfodbold, havde 31-årige Jens Stryger Larsen på ingen måder glemt, hvordan man sparker til en bold.

Jens Stryger Larsen ramte den bold perfekt, da han sikrede Danmark 2-1 sejren over Østrig. Foto: Lars Poulsen.

- Det var helt klart størst for mig at blive far. Men det, der skete mod Østrig, er afgjort en af mine største sejre, siger Jens Stryger Larsen med henvisning til den svære periode han har gennemlevet uden klubfodbold i syv måneder.

- Nu har jeg har holdt snuden i sporet i syv måneder, selv om jeg er blevet presset mentalt og fysisk ud over en grænse, der slet ikke har været fair, siger en glad og smilende Jens Stryger Larsen efter den danske triumf.

Han tilføjer om det svære valg at drage med landsholdet så kort efter, han var blevet far for første gang:

- Det er svært at sætte ord på det her. Vi er to lykkelige forældre, men min kone slider lidt med det hele lige nu. Hun har altid støttet mig og bakket op. Derfor sagde hun også, jeg skulle tage med landsholdet, selv om vi lige er blevet forældre, forklarer han.

Jens Stryger Larsen var både glad og lykkelig over matchvinderrollen. Han har haft en svær periode de seneste syv måneder. Foto: Lars Poulsen.

Jens Stryger Larsen kunne efter den fornemme scoring løbe over mållinjen, hvor de 800 danske fans på det øverste afsnit havde udsigt fra første parket til matchvinderen.

En sand perle fra backen, der fik noteret sin blot tredje landsholdscoring i historien. Det er også en perfekt salgsvideo, som Jens Stryger Larsen nu kan vedlægge til interesserede klubber.

En af dem, der glædede sig ekstra meget over Stryger Larsens succes, er Kasper Hjulmand. For han har fulgt med fra første parket i den svære periode.

- Det glæder mig helt vildt, fordi Jens helt uforskyldt havnede i en trist situation. Det har ikke været fair, og jeg ved, hvor hårdt det har været for ham i syv måneder.

- Han fortjener den her succes, og jeg håber, at mange klubber nu står klar til at skrive kontrakt med ham, siger Kasper Hjulmand og afslører, at Jens Stryger har været meget dedikeret til landsholdslejren i den her samling.

Kasper Hjulmand i glædelig omfavnelse af matchvinder Jens Stryger Larsen. Foto: Lars Poulsen.

- Da vi trænede på Frederiksberg tre dage før den officielle samling, ringede Jens Stryger til mig en dag om morgenen og sagde, han nok blev lidt forsinket, fordi hans kone var gået i fødsel.

- Det siger alt om Jens. Han er så dedikeret og fortjener virkelig at få succes, fastslår landstræneren.

Jens Stryger står i en gunstig position nu, hvor han skal ud at finde en ny arbejdsgiver. Aftalen med Udinese udløber, og han skal bare væk, fordi han har været sat på tribunen siden slutningen af oktober.

Jens Stryger Larsen havde før opgøret ikke spillet en kamp siden landskampen mod Færøerne i midten af november. Ikke siden slutningen af oktober har han været i kamp for Udinese.

