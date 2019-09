Farce i Paris: Klokker fuldstændig i nationalmelodien

Det var mere end både de albanske spillere og fans gad finde sig i.

På tilskuerpladserne buhede de medrejsende landsmænd, og på græsset rystede spillerne opgivende på hovedet - og afviste kortvarigt at tage hul på det, de egentlig var kommet for.

Lørdag aften på det store Stade de France i Paris-forstaden St. Denis var med andre ord slet ikke som den skulle have været.

Optakten til EM-kvalifikationskampen endte en regulær farce - nogle tabloidt tænkende medier ville kalde det en skandale.

Omdrejningspunktet var nationalmelodierne.

For de franske værter klokkede alvorligt i det.

I stedet for at spille Albaniens nationalmelodi, valgte man at sende Andorras nationalmelodi ud gennem højttalerne.

Og da fejlen blev opdaget - og man igen gjorde klar til afspiningen, ja så sagde tåben i mikrofonen: 'Vær venlig at respektere Armeniens nationalmelodi...

Ikke hans bedste aften.

En ikke imponeret albansk fan i Frankrig lørdag aften. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Den hovedrystende episoden fandt sted samme dag, som Argentinas landshold i rugby spillede sin sidste opvarmningskamp til VM mod en australsk klubhold.

Her måtte sydamerikanerne finde sig i, at deres nationalmelodi blev afløst af U2's ellers glimrende 'I still haven't found what I'm looking for'.

De australske værter var anderledes fremme i skoene sammenlignet med de franske og skyndte sig at undskylde og lige påpege, at man da bare lige ville sikre sig, at alle var vågne...

Efter at have mugget over optrinnet i Paris, kom de albanske spillere i gang med kampen. Som ventet havde de ikke mange chancer og tabte 4-1.

Anderledes spænding var der i Istanbul, hvor Andorra længe, meget længe lignede et hold, der skulle nappe point fra Tyrkiet. I en 10-0-0-opstilling parkerede sig solidt foran og i eget straffesparksfelt, der kunne minde om José Mourinhos Inter-mandskabs Champions League-semifinale på Camp Nou for ni år siden.

Og det virkede. Tyrkerne havde bolden konstant og kom til talrige chancer - i underkanten af 20. Men ind ville bolden bare ikke. Ikke før det 89. minut, hvor det endelig lykkedes Ozan Tufan at passere Josep Gomes i målet.

Med Islands ventede sejr hjemme over Moldova er der status quo i toppen af gruppe H - alle tre hold har 12 point med fem kampe igen.

Se også: England buldrer mod EM med endnu en storsejr

Se også: Slog Superligaens transferrekord: Stopper med det samme

Se også: Første trænerfyring i Premier League

Her scorer Casper hattrick på 12 minutter