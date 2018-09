Farcen fortsætter: Dansk træning aflyst!

Det lykkes! Danmark og Slovakiet tørner sammen på slovakisk grund onsdag aften.

Det er et faktum, efter DBU tidligere fastslog, at man har 23 mand klar.

Hvordan truppen nøjagtigt kommer til at se ud, er endnu uvist, men den kommer angiveligt til at bestå af spillere fra det danske futsal-landshold og fra de lavere danske rækker.

Forberedelserne op til kampen bliver dog ikke som normalt.

Det oplyser pressechefen fra det slovakiske fodboldforbund, Monika Jurigova.

- Pressekonferencen og træningen for det danske landshold er aflyst. Det er alt, hvad jeg ved på nuværende tidspunkt, fortæller hun til TV2.

- De kommer måske i aften, men jeg har ingen informationer om et tidspunkt, fortsætter hun.

Oprindeligt skulle Danmarks drenge have trænet på Stadion Antona Malatinského i Trnava, som ligger nordøst for Bratislava, men det har altså nu ifølge pressechefen lange udsigter.

En anderledes forberedelse venter Danmark. Foto: Lars Poulsen

Dermed lader det til, at Gregus, Hamsik og co. altså må indstille sig på at møde et dansk hold, som angiveligt må være fuldstændig blottet for indbyrdes forståelse på banen, da de i forvejen nok aldrig har spillet sammen før.

For sportens skyld må man dog endnu håbe, at DBU vælger at omfavne den appel, som de største danske stjerner via en pressemeddelse kom med tidligere i dag.

Her tilbød Christian Eriksen og Thomas Delaney, at de danske stjerner ville spille kampen under den gamle aftale og altså flyve til Slovakiet i senere i dag.

DBU har endnu ikke reageret på pressemeddelelsen.

