Farcen fortsætter: Spansk landstræner færdig

Luis Enrique er færdig som landstræner for Spanien, der netop har ansat landstræner nummer fire på et år

Taler efter chok-fyring: Den sværeste dag siden min mors død

I juli 2018 trådte Luis Enrique til som spansk landstræner oven på den skuffende VM-slutrunde, hvor Julen Lopetegui blev fyret dagen før VM-slutrunden, fordi han skulle være Real Madrid-træner.

Lopeteui blev hurtig fortid i Real Madrid, og nu er Luis Enrique også fortid som spansk landstræner.

Godt nok har resultaterne været fine med blandt andre fire EM-kvalifikationssejre i fire forsøg, men det er personlige årsager, der gør, at Enrique nu trækker sig fra stillingen som landstræner.

Det spanske fodboldforbunds præsident Luis Rubiales har klokken 16.00 netop meddelt Luis Enriques afgang på et stort pressemøde.

- Det er en beslutning, Luis Enrique selv har truffet, og det er vi taknemmelige for. Vi vil huske ham for det gode, og stoppet skyldes et personligt problem, som ikke har noget med os at gøre, siger Rubiales på pressemødet.

Her bliver Spaniens nye landstræner præsenteret:



@Robert Moreno: "Quiero dar las gracias por la confianza que depositan en nosotros. Es un día agridulce. No esperaba ser primer entrenador de esta manera. Vamos a trabajar tratando de dejar en lo más alto el trabajo que empezó Luis" pic.twitter.com/tCMbGJGtYq — RFEF (@rfef) 19. juni 2019

Den nu tidligere assistenttræner Roberto Moreno overtager jobbet som landstræner.

Det har tidligere været fremme, at Luis Enrique tog hjem fra Malta i marts på grund af personlige årsager, og det er Roberto Moreno, der har styret holdet mod Malta og Færøerne, ligesom Enrique heller ikke var til stede tidligere i juni i kampen mod Sverige.

Spanske medier kender angiveligt til de personlige årsager, men har valgt ikke at skrive om dem.

- Vi er overbeviste om, at den bedste løsning er at have det bedst forberedte hold, og det hold vil være ledt af Robert Moreno og hans gruppe, der kom til sammen med Luis Enrique, siger Luis Rubiales fra det spanske fodboldforbund.

Robert Moreno takker for tilliden til, at han kan føre landsholdet videre.

- Jeg forventede ikke at blive landstræner på denne måde. Men jeg vil forsøge at føre det arbejde videre, som Luis har startet, siger Moreno på dagens pressemøde.

I forbindelse med Julen Lopeteguis fyring dagen før VM, så overtog Fernando Hierro midlertidigt under VM, inden Luis Enrique kom til efter VM, og nu skal man altså have den fjerde landstræner på et år.

Enrique har tidligere trænet Barcelona, AS Roma og Celta - alle steder med nu 41-årige Moreno som assistent - mens han som spiller optrådte i Sporting Gijón, Real Madrid og Barcelona.

Luis Enrique var som spiller en del af det dreamteam, som Michael Laudrup også spillede på. Vi har tidligere undersøgt, hvor resten af dreamteamet mon er i dag, og det kan du læse LIGE HER.

