Farvel til landsholdet: Der kommer et efterspil

Discovery har to landskampe til gode - dem kommer de aldrig til at vise, fordi VM er flyttet til vinter - nu skal de formentlig kompenseres

Efter otte år med landsholdet sluttede det for Discovery tirsdag aften i Parken med kampen mod Serbien.

Det er således et overstået kapitel at se Thomas Gravesen, Lars Jacobsen, Flemming Povlsen og Zak Egholm i studiet før kampene og efter kampene, når præstationerne skal analyseres.

Samtidig er det også et farvel til makkerparret Peter Piil og Brian Laudrup, der gennem flere år har været de faste landsholdskommentatorer.

Andreas Skov Olsen og det danske landshold kan i fremtiden ses på TV 2. Discovery har dog yderligere to kampe i aftalen, men de kan ikke nå at blive afviklet, fordi FIFA har flyttet VM-slutrunden fra juni til november. Foto: Anthon Unger.

Men der kommer et efterspil, fordi Discovery ikke har fået det produkt, som man har betalt for.

Da Discovery forlængede landsholdsrettighederne til at omfatte Danmarks kval-kampe mod EM 2020 og VM 2022 var der således også fire kampe med på programmet i 2022.

Joakim Mæhle kunne for sidste gang opleves i landsholdsdragten på Discovery. Fra juni optræder han og landsholdskammeraterne på TV 2. Foto: Anthon Unger

To af kampene er afviklet – mod Holland og Serbien – de seneste dage. Derudover har Discovery, ifølge Ekstra Bladets oplysninger krav på yderligere to testkampe.

De skulle efter planen afvikles i juni som optakt til VM-slutrunden. Men da VM-slutrunden er blevet flyttet fra juni-juli til november-december, kan Discovery ikke få lov at sende de to kampe.

TV 2 er nemlig ny rettighedshaver fra juni og seks år frem på landsholdet.

Joakim Mæhle scorede et drøn af et langskudsmål. Kampen blev sendt på Kanal 5, men nu er det slut for Discovery med at vise landskampe. Foto: Anthon Unger.

Det er selskabet CAA 11, der på vegne af UEFA i sin tid har solgt rettighederne til Discovery. Og det er via dem, som Discovery skal kompenseres. Det kommer formentlig også til at betyde, at DBU får trukket et beløb, fordi de to kampe ikke kan afvikles i juni.

Her spilles der i stedet Nations League, som vises på TV 2, der overtager rettigheder til landsholdet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Søren Klæstrup, der er sportschef hos Discovery, men han ønsker ikke at udtale sig om situationen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ: Fortæller for første gang: Sådan gjorde han Eriksen kampklar