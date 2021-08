Farvel til landsholdet for Schöne

Han spillede sin første landskampe i august 2009 siden i en testkamp mod Chile, og siden har Lasse Schöne trukket i den danske landsholdsdragt 51 gange i løbet af de forgangne 12 år.

Og flere kampe bliver det ikke til for den nu 35-årige midtbanespiller.

Over for Gelderlander slår Lasse Schöne fast, at han ikke længere vil være til rådighed for Kasper Hjulmands mandskab.

- Jeg har slået det danske landshold ud af mit hoved. Det er en lukket bog. Jeg har været der i over ti år. Det tog meget tid, altid væk fra min familie. Nu kan jeg bruge landsholdspauserne på dem, siger Lasse Schöne til Gelderlander.

Schönes farvel endte med at blive 8-0 mod Moldova i marts. Foto: Lars Poulsen

Lasse Schönes sidste landskamp blev dermed storsejren over Moldova i foråret, hvor han spillede 77 minutter for Kasper Hjulmands mandskab.

I løbet af landsholdskarrieren nåede midtbanespilleren at være med til to slutrunder - EM i 2012 og VM i 2018. Mest spilletid fik han ved VM i 2018, hvor han startede inde i to af de Danmarks fire kampe.

Lasse Schöne er i øjeblikket på kontrakt i NEC Nijmegen, der lørdag indleder sæsonen i Æresdivisionen mod Ajax Amsterdam. Han har før spillet i netop Ajax samt Genoa og sc Heerenveen.