Farvel til Wales: Eriksen og co. er rejst hjem

Mens hele Danmark taler om nød-landsholdet og dets ilddåb onsdag aften mod Slovakiet, så synes mulighederne for en løsning af konflikten at være blevet dårligere.

I hvert fald er de normale landsholdsspillere ikke længere i Danmark eller forsamlet. De er såmænd rejst hjem til deres respektive klubber.

Det afslørede Nicolai Boilesen over for TV2 sport, da han onsdag formiddag trænede med sin klub FC København.

- De fleste af os, hvis ikke alle, er taget tilbage til vores klubber. Vi kan ikke sidde og trille tommelfingre længere. Det har været mærkeligt, siger Boilesen.

Spillerne var ellers indlogeret på et hotel i København, hvor de var standby i tilfælde af, at der blev indgået en ny landsholdsaftale. Det gjorde kvinderne også under deres konflikt sidste år, hvor de også trænede sammen.

Det gør herrerne altså ikke. For ifølge Boilesen har der ikke været udvist vilje fra DBU's side til at finde en løsning.

- Som landsholdstrup har vi bare siddet og ventet på, vi kunne komme i snak med DBU. Spillerrådet og Spillerforeningen har ringet til dem nonstop, men de har ikke været til at få fat på.

- Der er mange følelser i spil, og jeg kommer ikke til at fortælle, hvad vi har snakket om til vores møde. Men det er klart, vi er frustrerede over, at vi ikke står i Slovakiet og skal spille, siger han,

DBU meldte ud, at de ikke agter at forhandle med spillerne før efter søndagens kamp i Nations League mod Wales, men unionens elitechef, Kim Hallberg, var på pressemødet tirsdag ikke decideret afvisende over for, at der kan nås en løsning.

- Jeg håber på, at spillerne her kun skal spille en enkelt kamp, lød det fra Hallberg.

Den tror landsholdsspillerne tilsyneladende ikke helt på, hvorfor de er rejst hjem til deres respektive klubber.

