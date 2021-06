Favoritsejre forude: Satser på stjernen

Fem bets, men kun ét gik hjem på gårsdagens ottende EM-dag, hvor spileksperterne Steffen Dan fra Monetos, Benjamin Leander fra SpilXperten og Ekstra Bladets Maya Westander alle smed penge efter Sverige - Slovakiet.

Kun Steffen Dam ramte rigtigt med sit bud på pausestillingen: 0-0. Det betyder, at han haler en smule ind på de to andre, og det havde han brug for, da de stadig er et stykke foran i kampen om score flest penge på slutrunden, når finalen er spillet 11. juli.

I dag fordeler deres bud sig over to kampe, og du kan se hvilke i videoen øverst.

Benjamin Leander Benjamin Leander fra SpilXperten er tidligere dommer på divisionsniveau og i dag én af Danmarks dygtigste sports-bettere, der har vundet flere millioner på spil.

Steffen Dam Steffen Dam er ekspert hos fodbold-podcasten Monetos og har lige som Leander vundet en millionen på tips 13. Han er tidligere mangeårig sportsjournalist på BT.

Maya Westander Maya Westander er sportsjournalist på Ekstra Bladet og panelets amatør-better. Finansierede i gymnasietiden byture med sine spilgevinster.

