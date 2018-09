Faxe på bar bund: - Hvad hedder du?

BRATISLAVA (Ekstra Bladet): For John 'Faxe' Jensen må opgaven som vikar-landstræner være ligesom juleaften, hvor man får en gave fra svigermor uden at vide, hvad der er i pakken.

'Faxe' aner heller ikke, hvad den landsholdspakke, han har sagt ja til, indeholder.

Hør bare:

Christoffer Haagh, Victor Hansen, Adam Fogt, Anders Hunsballe, Oskar Højbye, Christopher Jakobsen, Kevin Jørgensen og Christian Offenberg er nogle af de 23 navne, han skal vælge ud fra, når han sætter sit hold til testkampen mod Slovakiet onsdag aften i Trnava.

Der er seks spillere fra futsal-landsholdet i truppen, lige som der er spillere 2. division og Danmarksserien blandt de udvalgte.

Ingen spillere fra hverken Superligaen eller 1. division. Simon Vollesen, der nu spiller i Birkerød, spillede for Lyngby i Superligaen i sidste sæson.

Den midlertidige landstræner starter ikke bare fra nul. Han starter på totalt bar bund i jobbet.

- Jeg har haft en snak med hver enkelt spiller i flyet på vej herned. Jeg kender ingen af dem på forhånd. Derfor måtte jeg tage den helt fra bunden og spørge til, hvad de hedder, og hvilken position de spiller på banen, forklarer John 'Faxe' Jensen, der tilsyneladende blev valgt, efter Christian Lønstrup havde takket nej til tjansen.

John 'Faxe' Jensen har påtaget sig opgaven sammen med Hasse Kuhn, der er på vej ud af spillerbussen. Foto: Lars Poulsen

Europamesteren fra 1992 og tidligere danske mester med både Herfølge og Brøndby er meget berørt over den kritiske situation det danske landshold aktuelt står i.

Rød og opkogt i ansigtet satte han sig bag bordet til sit første pressemøde som vikar-landstræner.

Langtfra tryk og sikker med en frisk replik i ærmet, som alle i fodboldmiljøet kender ham. Til gengæld sammenbidt og meget velovervejet med et stykke medbragt papir fra lommen, som han læste op fra.

Den største opgave

John 'Faxe' Jensen har haft mange store udfordringer i sin karriere både som spiller og træner. Men han erkender, at den han står overfor nu er ganske speciel.

- Det er en kæmpe opgave. Det er den største opgave, jeg nogensinde har prøvet, forklarer den midlertidige landstræner.

Vikar-landsholdet, som DBU har døbt det, ankom så sent til Bratislava, at John 'Faxe' Jensen ikke kunne komme på træningsbanen med sine spillere tirsdag aften. Det gør han til gengæld onsdag formiddag.

- Det her er en meget vanskelig situation for mig som træner. Jeg har kun haft 24 timer til at forberede mig på opgaven.

- Vi skal have set lidt video, og onsdag morgen træner vi for lukkede døre. Jeg har en ide om, hvordan vi skal spille. Men vi skal selvfølgelig have fundet ud af, hvordan taktikken skal være, og hvem der skal spille, forklarer han og medgiver, at han forventer, at danskerne får det svært mod Martin Skrtel, Marek Hamsik, Stanislav Lobotka og Jan Gregus.

- Jeg forventer ikke, vi får bolden i mere end ti procent af tiden. Derfor kommer vi nok til at satse på dødbolde og omstillinger, forklarer John Faxe Jensen.

- Vi skal tænke på, at de her spillere, vi har med, slet ikke vant til at optræde i det tempo, vi kommer til at spille i mod Slovakiet. Derfor er jeg sikker på, at jeg kommer til at bruge de seks udskiftninger, jeg har til rådighed.

- De skal bruges med lidt omhu, siger John 'Faxe' Jensen, der vil forklare sine spillere, at det vigtigste bliver, at de går ind til opgaven med et stort smil på læben.

- Udfordringen er, at vi slet ikke kender spillerne på det mentale plan. Bliver de bange eller nervøse, når de går på banen? Det er min opgave at finde ud af, hvem der er stærke i de roller, som de får på banen.

Håber kun på en kamp

John 'Faxe' Jensen håber, han kun skal være landstræner i én kamp. Derved forventer han, at konflikten bliver løst frem mod søndagen Nations League kamp mod Wales i Århus.

- Jeg har bedt DBU om ikke at informere mig om konflikten, men forventer, jeg kun skal være træner én kamp, fastslår han.

Elitechef Kim Hallberg var uklar i sine formuleringer om, hvorvidt han venter konflikten med Spillerforeningen løst inden for de kommende dage.

DBU’s formand, Jesper Møller, har ellers understreget, at når der spilles landskampe, forhandles der ikke. Han har sagt, at der ikke bliver forhandlet ny landsholdsaftale før i næste uge.

Hvis formandens ord står ved magt, kommer John 'Faxe' Jensen også til at stå med ansvaret mod Wales søndag i Aarhus.

