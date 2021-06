'Faxe' sammenligner mål med 'AC': - Meget ens kropsstilling

Morten Bruun:

- Vi er jo ikke favoritter, men det ser da gunstigt ud. Vi møder Wales i ottendedelsfinalen, og det er dem, jeg helst vil vælge som modstander. Der er sket mere vanvittige ting i fodbold, end Danmark vinder EM.

Kim Vilfort:

- Jeg synes da, at på baggrund af de seneste to-tre år med gode resultater og også gruppespillet her til EM, så bør de have noget selvtillid, og hvis de så også kan få marginalerne med, så ja. Jeg synes ikke, det er den mest skræmmende halvdel, vi er røget i med de næste par kampe, selvom vi selvfølgelig ikke vil være favoritter i en eventuel kvartfinale mod Holland.

Flemming Povlsen:

- De store nationer er i den anden afdeling. Det er rigtig godt. Det er ikke sådan, at de sidder i lejren og er skræmt over, det der skal ske, og det er jeg sådan set heller ikke. Lige pludselig kan det blive endnu en stor fodboldsommer. Før turneringen sagde jeg, at de havde 2-3 procent for at gå hele vejen. Det vil jeg godt forhøje med et par procenter mere.