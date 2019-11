FCK-anfører forlader landsholdslejr

FC Københavns anfører, Carlos Zeca, kommer ikke i aktion for Grækenland i de kommende EM-kvalifikationskampe.

Zeca pådrog sig en skade i FCK's 1-4-nederlag ude til FC Midtjylland i Superligaen søndag aften, og han bliver ikke klar til de kommende landskampe.

Det skriver FCK tirsdag på sin hjemmeside.

Mandag oplyste FCK, at Zeca var rejst med det græske landshold for at blive undersøgt nærmere inden landskampen ude mod Armenien på fredag.

Undersøgelsen skulle afgøre, hvorvidt Zeca kunne spille for Grækenland, der tre dage efter Armenien-kampen skal møde Finland på hjemmebane.

Det blev derefter besluttet, at Zeca skulle forlade den græske landsholdslejr.

- Nu får han nogle hviledage med behandling samt nogle fridage med sin familie, og efter planen kommer han til København på mandag og fortsætter sin genoptræning/træning, skriver FCK.

Zeca havde problemer med sin ene arm i slutningen af søndagens kamp mod FCM, men han spillede trods smerter alligevel kampen til ende.

Københavnerklubben forklarede efter en undersøgelse mandag, at Zeca ikke er ramt af en alvorlig skade.

Grækenland har udspillet sin rolle i forhold til at kvalificere sig til EM i 2020. Landet har kun hentet otte point i otte kampe i gruppe J.

Gruppen toppes af Italien, som allerede er kvalificeret til EM med otte sejre i otte kampe, mens Finland på andenpladsen er meget tæt på en billet til næste års slutrunde.

