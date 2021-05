FCK kan blive tvunget væk fra Parken

Forberedelserne til sommerens EM-slutrunde i fodbold er på vej ind i den afgørende fase. Tirsdag starter udskiftningen af græstæppet i Parken.

Der skal anlægges en ny hybridbane, som skal stå klar, når FC København møder Brøndby 16. maj.

Siden skal den også benyttes tre dage senere til FCK's opgør mod FC Midtjylland. Efterfølgende bliver nationalarenaen overdraget til UEFA forud for EM-slutrunden.

Efter de to Superliga-kampe får banen fred og ro til at sætte sig forud for Danmarks åbningskamp ved EM-slutrunden 12. juni, hvor Finland er modstanderen i Parken.

Her kom det tirsdag frem, at der må lukkes 15.900 ind.

Der skal igen lægges nyt græs i Parken. Nu er det primært med henblik på EM-slutrunden, der begynder om fem en halv uge. Foto: Lars Poulsen.

Slipper for Lyngby eller Gladsaxe

Med to sejre over AGF og 13 point hidtil i slutspillet har FCK nu et forspring på seks point til AGF.

Det betyder, at de er meget tæt på en direkte plads i Europa og formentlig slipper for at skulle ud i knald eller fald kamp om en plads i Conference League.

28. maj mødes nummer fire i mesterskabsspillet med vinderen af nedrykningsspillet om en plads i Europa.

Her har Superligaens nummer fire hjemmebane.

Hvis FCK skulle dumpe ned på fjerdepladsen igen, vil det betyde, at Jess Thorups mandskab bliver tvunget til at flytte den kamp væk fra Parken.

Nationalarenaen er nemlig, når den kamp skal spilles, for længst overdraget til UEFA, der er i færd med de sidste forberedelser til EM.

Hvis FCK bliver nummer fire, skal den afgørende kamp om en plads i kvalifikationen til Conference League formentlig spilles i enten Lyngby eller Gladsaxe.

FCK ønsker ikke at spille på kunstgræs i Farum, og det giver sig selv, at det er udelukket at spille i Brøndby.