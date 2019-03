FCK-komet slår til i vanvids-comeback

Danmark skal endnu engang med til U21 EM, og som en del af forberedelserne mødte de unge danskere onsdag aften belgiernes U21-mandskab, som ligeledes skal med til slutrunden til sommer.

Her var det en kamp, hvor danskerne tog en 3-2-sejr i kampen efter et flot comeback, hvor det hele først blev afgjort i kampens overtid.

Det var dog først FC Nordsjællands Mads Valentin Pedersen, som fik en uheldig rolle, da han ville spille bolden tilbage til målmand Daniel Iversen. Dog var afleveringen ikke helt som målmanden havde regnet med, og i stedet for at ramme ham gik den stille og roligt ind over stregen i et mål til 1-0 for Belgien.

Et minut efter var den gal igen, da Danmarks Mathias Jensen lavede et ærgerligt boldtab midt på egen banehalvdel. Derefter blev Francis Amuzu spillet fri på venstresiden, og han gik direkte mod mål og sparkede bolden i kassen til 2-0 for belgierne. Men efter pausen tog danskerne fat.



Her scorer Danmark grotesk selvmål:

Lige efter pausen kom reduceringen, da en af denne sæsons helt store oplevelser i Superligaen, Andreas Skov Olsen, viste, at han også kan slå til i international sammenhæng med en reducering. Den kom efter et par tilfældigheder i belgiernes felt, hvor han dukkede op og sparkede bolden overlegent i netmaskerne.



I kampens sidste minutter var Danmark først tæt på en udligning, da et indlæg fra Carlo Holse var ved at blive styret i eget net af en belgierne, men faren var ikke overstået for dem endnu. I overtiden fik først Jonas Wind og siden Jens Stage bolden det sidste stykke over stregen mod et smånervøst belgisk forsvar, så aftenen endte med smil på læberne for Danmark. Ikke mindst for den debuterende FCK'er.



Danmarks næste forberedelseskamp er mod Frankrig på søndag, hvorefter de møder Kroatien i juni, inden slutrunden i Italien og San Marino begynder. Her er Danmark i gruppe med Tyskland, Østrig og Serbien.



