FCK-målmand vraget: Det er meget trist

Karl-Johan Johnsson får ingen spilletid i FC København, og det får han heller ikke på det svenske landshold lige foreløbig.

FCK-målmanden var en del af Sveriges trup til EM, men da landstræner Janne Andersson onsdag udtog holdet, der skal møde Spanien og Grækenland i VM-kvalifiaktionen, var Karl-Johan Johnsson vraget.

I stedet er Pontus Dahlberg en del af det svenske landshold.

Janne Andersson begrundede fravalget af Karl-Johan Johnsson med manglende spilletid i FC København.

- Det er meget trist, men Janne ringede til mig dagen før, og vi snakkede lidt. Men selvfølgelig er det trist. Jeg har været med et stykke tid efterhånden, så det føles underligt, at jeg nu ikke skal af sted.

- Men det er, som det er, siger Karl-Johan Johnsson til Fotbollskanalen og tilføjer:

- Om jeg er skuffet? Jeg var ret forberedt på, at jeg ikke ville blive udtaget. Jeg spiller jo heller ikke kontinuerligt, så det er vel den rigtige beslutning, at jeg ikke er med.

31-årige Karl-Johan Johnsson er noteret for ni A-landskampe for Sverige. Han har slet ikke været i aktion for FC København i denne sæson, men han er dog løvernes andetvalg efter Kamil Grabara.

Sten Grytebust er helt ude af truppen til kampene.

