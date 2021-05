FCK-spiller belønnet før EM-kvartfinale

Det danske U21-landshold fortsætter om halvanden uge EM-slutrunden, hvor Tyskland venter i kvartfinalen.

Fredag satte landstræner Albert Capellas navne på 23 spillere, der skal repræsentere Danmark i den sidste del af turneringen, der foregår i Ungarn og Slovenien.

Capellas har foretaget en enkelt udskiftning på holdet. Spanieren har fundet plads til FC København-backen Victor Kristiansen. Ud glider offensivspilleren Victor Jensen fra FC Nordsjælland.

- Victor Kristiansen har gjort det godt for FC København. Vi har fulgt ham længe. Og vi har brug for en ekstra venstre back, så vi ikke kun har Andreas Poulsen i truppen, siger Capellas.

Hvis Danmark går videre fra kvartfinalen og måske når helt frem til finalen, har Capellas brug for en gardering for Andreas Poulsen.

Det var dog ikke nemt at overrække nyheden til Victor Jensen og de øvrige spillere, som ikke kom med i EM-truppen.

- Det var en meget hård beslutning. Og ikke kun for Victor Jensen. Der var også andre, der blev fravalgt. Jeg føler den samme smerte som dem.

- Det er den værste del af mit job. Men i sidste ende er vi nødt til at træffe beslutningerne, siger Capellas.

Der er også genvalg til Vejle-angriberen Wahid Faghir, der blev skadet i en af de gruppekampe, der blev spillet i marts.

Faghir, der har vist sig stærkt frem i Superligaen, har fået en smule spilletid i de tre seneste ligakampe for Vejle.

Selv om det sammenlagt blot er blevet til 76 minutter på halvanden måned har Capellas vurderet, at Faghir har noget at bidrage med i knockoutfasen.

Desuden er målmanden Oliver Christensen udtaget, selv om han på det seneste ikke har spillet for OB grundet en skade.

Capellas oplyser dog, at det forventes, at Oliver Christensen er i stand til at spille OB's sidste kamp i Superligaen på mandag. Og at han kan nå at blive klar til EM.

U21-holdet råder også over den formstærke FCN-keeper Peter Vindahl Jensen samt Brøndby-reservekeeperen Mads Hermansen.

Danmark indledte i marts EM med tre gruppesejre over Frankrig, Island og Rusland.

Tyskland venter i kvartfinalen 31. maj.