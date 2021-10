FCK'er slår onkels rekord

Københavnerne hentede ham i transfervinduets sidste minutter.

Skuffelsen var tydelig hos de fremmødte fans foran FCK's træningsanlæg 10'eren, hvor Ekstra Bladet også var til stede på vinduets sidste dag. Fansene havde håbet på et større navn, men skuffelsen kan hurtigt vise sig at blive ændret til eufori.

Ísak Bergmann Jóhannesson er et stortalent med enormt potentiale. Noget af det viste han fredag aften, da han blev Islands yngste målscorer nogensinde på herrelandsholdet i en gældende landskamp ved at udligne til slutresultatet 1-1 for Island mod Armenien i VM-kvalifikationen.

I en alder af 18 år, seks måneder og 15 dage, slog han rekorden, skriver blandt andre islandske Fotbolti og FCK.

FCK-spilleren blev skiftet ind til andens halvlegs start og scorede til 1-1 efter 77 minutter. Foto: Haraldur Gudjonsson/Ritzau Scanpix

Den unge islænding er blevet rekordholder. Foto: Haraldur Gudjonsson/Ritzau Scanpix

Han tog en enkelt berøring langt inde i feltet, inden bolden sikkert blev sendt i det lange hjørne med venstrebenet.

- Først og fremmest er jeg frustreret over ikke at få tre point, men det er bare sjovt at score for landsholdet, siger FCK-spilleren til tv-stationen RÚV ifølge Fotbolti.

- Min onkel Bjarni havde rekorden. Jeg havde et mål om at slå den. Det er kun sjovt. Hvis jeg scorede i september eller oktober vidste jeg, at jeg ville få den.

Nu 42-årige Bjarni Gudjonsson har haft rekorden siden 1997. Han var præcis en måned ældre end Jóhannesson, da han slog rekorden.

FCK-spilleren fik et gult kort fredag aften og er derfor i karantæne mod Liechtenstein mandag. Island, der ellers var med til EM i 2016 og VM i 2018, ligger næstsidst i sin VM-kvalifikationsgruppe, som Tyskland fører.

Jóhannesson er indtil videre noteret for et mål og en assist i fire kampe for FCK i Superligaen.

Se islændingens mål mod FC Nordsjælland her:

