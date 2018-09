FCK's slovakiske profil: Den slags sker kun i Danmark - og Afrika

BRATISLAVA (Ekstra Bladet): På et splitsekund var Jan Gregus pludselig den mest interessante mand i miles omkreds.

På det nationale slovakiske træningscenter i Senec, nord for Bratislava, stod han i centrum for at forklare holdkammeraterne og omgivelserne om den spegede situation med det danske landshold.

Den forholdsvis anonyme, slovakiske midtbanespiller, der blandt andet har markeret sig med tre røde kort i sin tid hos FCK København, er naturligvis bedst opdateret på situationen fra sine holdkammerater Nicolai Boilesen og Viktor Fischer. Efter sejren søndag over Esbjerg sagde han ikke på gensyn i Bratislava, men først om et par uger i København.

- Det er kun i Danmark og for visse afrikanske spillere, der er den slags problemer med deres nationale forbund. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.

Aldrig oplevet problemer

- For mig jeg vil ikke have problemer i forhold til landsholdet. Når jeg bliver kaldt til at spille for landsholdet, så kommer jeg, forklarer Jan Gregus og uddyber:

- Vi har slet ingen problemer med vores forbund. Vi har samlet alle vores bedste spillere. Det kan være svært at forstå, hvad der sker i Danmark. Og jeg er meget overrasket over det, der er sket. Men jeg kan ikke stå her og sige, at det er dårligt, hvad spillerne gør, siger Jan Gregus.

Han siger, at det er kommet som lidt af et chok for den slovakiske landsholdstrup, at Danmark onsdag i Trnava stiller med et sekundært landshold til testkampen mod Slovakiet.

- For os er den vigtigste kamp opgøret mod Ukraine (i Nations League). Vi ville helst have mødt det stærkeste danske landshold for at måle vores styrke før kampen mod Ukraine. Nu forbereder vi os på at møde et andet dansk hold, påpeger han.

DBU har overfor det slovakiske fodboldforbund garanteret, at testkampen onsdag i Trnava bliver gennemført. Til gengæld har DBU ikke lovet slovakkerne, hvilket kvalitetsniveau der møder frem for at repræsentere Danmark.

Afsløring: DBU stævner Kjærs sponsor

DBU afslører: Derfor afviste vi spillerne

DBU lover landskamp: Vi spiller onsdag