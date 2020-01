FCK's stortalent fik uventet gave

Mohamed Daramy fik mandag eftermiddag både sit danske statsborgerskab, en dansk landsholdstrøje og en DBU-garanti på, at han til marts bliver udtaget til et af de danske ungdomslandshold

Mohamed Daramy havde kun været dansk statsborger i et par minutter, da han fik sin første rød-hvide landsholdstrøje med eget navn på ryggen …

Jo, det er ikke kun FCK's stortalent, der har ventet længe på at få sit rødbedefarvede pas. Det har DBU også.

Derfor havde fodboldunionen sendt talentudviklingschef Flemming Berg til grundlovsceremoni på Hvidovre Rådhus mandag eftermiddag.

Han kom med blomster, trøje - og et løfte:

- Vi forhåndsudtager 'Mo' til landskampene i marts. Om det bliver på det ene eller andet landshold, finder vores landstrænere heldigvis ud af.

- Men du er hermed forhåndsudtaget til landskampene i marts for Danmark, sagde Flemming Berg, da den mere officielle del af ceremonien, hvor også udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye var til stede, var overstået.

Både DBU og Mohamed Daramy har ventet længe på, at det hele skulle gå i orden. Det skete mandag, da Daramys mor, Isata, fik sit danske statsborgerskab ved en grundlovsceremoni i Hvidovre. Foto: Linda Johansen

Mohamed Daramy fik en dansk landsholdstrøje af DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg. Yderst til venstre er Daramys mor, Isata. Foto: Linda Johansen

Her fik Mohamed Daramys mor, Isata, sit danske statsborgerskab. Det skete en dag før, at FCK’eren fylder 18, og dermed nåede han også lige akkurat at få statsborgerskabet automatisk.

- Det er en tidlig fødselsdagsgave og en rigtig stor af slagsen. Det føles rigtig godt, og det var også dejligt at få at vide, at jeg er udtaget til landsholdet, sagde Mohamed Daramy til Ekstra Bladet.

FCK'eren er født og opvokset i Danmark.

Han bor stadig hjemme i Avedøre, men hans forældre kommer fra Sierra Leone, og derfor manglede han sit danske pas, da DBU for nogle år siden stod og ville udtage ham efter et talenttræf.

De seneste år har familien, FCK og DBU arbejdet hårdt for, at Mohamed Daramy kunne få sit statsborgerskab, og takket være en lovændring undgik han at blive fanget af et hul i loven.

- Jeg har ventet længe på denne dag, og det det betyder meget for mig.

- Jeg er glad for, at det endelig lykkes, og alt er på plads. Så er der ikke meget stress, sagde det offensive stortalent, der kunne sende en tak til sin mor, Isata, for at klare diverse prøver, til Mattias Tesfaye for en regelændring og Hvidovre Kommune for at arrangere en ekstraordinær grundlovsceremoni.

Mange venner, deriblandt FCN's Tochi Chukwuani (yderst tv.), var mødt op for at sige tillykke til FCK's stortalent. Foto: Linda Johansen

Nu er spørgsmålet så bare, om Mohamed Daramys debut i rødt og hvidt bliver for U19- eller U21-landsholdet.

- Vi får se. Jeg er glad for bare at være med og har aldrig været i tvivl om, at det var Danmark, jeg ville spille for.

- Det har altid været min førsteprioritet, sagde FCK'eren, og den slags er naturligvis sød musik i DBU-boss Flemming Bergs ører:

- Vi ser ham som et stort talent, så vi har glædet os meget til det her. Han er en spiller, der ikke lige passer ind i kasserne, men han kan nogle andre ting, og det har vi selvfølgelig plads til.

- For 'Mo' er der også udvikling i det. Han kommer til at få landskampe på højt niveau og forhåbentlig nogle slutrunder. Så for ham er det rigtig fint, og det er det også for os i forhold til vores hold.

Mohamed Daramy har allerede spillet 32 kampe for FC København og forlængede sidste forår sin kontrakt, så den løber frem til udgangen af 2021.

Han kan se frem til at få debut på enten U19-landsholdet, der på hjemmebane spiller den såkaldte elite round om at komme til EM, eller U21-landsholdet, der også kæmper om at nå endnu en EM-slutrunde.

