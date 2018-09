FCM-stjerne om landsholds-traume: - Det sætter sine spor

Tim Sparv husker kampen, der knuste drømmen om finsk VM-deltagelse for 20 år siden, men tror på slutrundedeltagelse via Nations League

I Finland er det fodboldkampen, man aldrig glemmer. Men af de helt forkerte årsager.

Det var den 11. oktober 1997, og i den afsluttende VM-kamp mod Ungarn i Helsinki skulle det finske landshold vinde for at nå en playoff-plads. Holdet var trænet af Richard Møller Nielsen, og aldrig tidligere havde finnerne været så tæt på at deltage i en slutrunde.

Da kampen gik ind i tillægstiden, førte Jari Litmanen og co. med 1-0, men så indtraf katastrofen. Ungarn udlignede på et komisk selvmål, hvor fire af de sidste fem spillere, som rørte bolden, var finner.

Ungarerne tog playoff-pladsen, og Finland har stadig aldrig været med til hverken EM eller VM.

- Det er stadig en kamp, der snakkes om. Vi har jo et specielt forhold til netop Ungarn, for det er en modstander, som vi altid har haft det svært imod. Den kamp, du refererer til, er det tætteste, vi har været på et mesterskab, og det sætter sine spor i vores supportere og den ældre generation af finske supportere, siger FC Midtjylland-spilleren og det finske landsholds anfører Tim Sparv til Tipsbladet.

- Det er et af de momenter i finsk fodboldhistorie, som vi er mindst tilfredse med og glade for. Det var en generation af spillere, der var på vej fremad. Det var så tæt på, og vi har ikke siden haft samme muligheder (…) Det handler også om, hvordan det sidste mål kom. Den sidste scoring er synonym med finsk fodbold. Der var en masse drama i straffesparksfeltet og på en eller anden måde kom der en underlig scoring, der gik ind i sidste sekund. Det var tragikomisk, siger Sparv.

Lørdag kommer Ungarn igen til Finland, når de to hold i UEFA Nations League åbner en pulje, som også indeholder Grækenland og Estland. Tim Sparv håber, at den nye turnering kan opfylde den finske drøm om en slutrunde.

- Vi har muligheder. Det synes jeg helt sikkert, men vi er ikke favoritter. På papiret er det vel Grækenland. Og med historien mod Ungarn bliver det også hårdt mod dem, men mod Estland skal vi være favoritter. Det er spændende, når UEFA har forsøgt at lægge holdene i puljen, så de er nogenlunde på samme niveau. Vi føler, at vi har en lidt bedre chance, end hvis vi var i pulje med Tyskland og Spanien, siger Tim Sparv.

