Fem år i kulden: Nu er han taget til nåde

Frankrigs fodboldlandstræner Didier Deschamps hev en gigantisk kanon op af hatten, da han tirsdag udtog sin trup på 26 spillere til sommerens EM-slutrunde.

For i truppen er Real Madrids angriber Karim Benzema. Han har været smidt af landsholdet siden 2015, men nu er han altså taget til nåde af landstræneren.

Bedømt på fodboldkvaliteter er det ikke overraskende, at 33-årige Benzema er udtaget til det franske landshold. Han har i denne sæson scoret 29 mål for Real Madrid.

Men set i lyset af hans historik på landsholdet må det siges at være både højst overraskende og kontroversielt, at han nu er udtaget.

Tilbage i juni 2015 var Benzema som vanligt udtaget til det franske landshold i forbindelse med en landskamp.

Opholdet i landsholdslejren udviklede sig dog noget anderledes end normalt.

Real Madrid-angriberen var således angiveligt indblandet i afpresning af sin daværende landsholdskammerat Mathieu Valbuena.

Benzema skal have ageret mellemmand for en ven, der var i besiddelse af en sexvideo med Valbuena og krævede penge for ikke at lække den.

Kort efter blev Benzema suspenderet fra landsholdet, så længe sagen stod på. Han har derfor ikke spillet for Frankrigs landshold lige siden.

Eftersom Benzema først til oktober skal i retten i sagen, har Deschamps og Det Franske Fodboldforbund altså pludselig ændret holdning til angriberens berettigelse på landsholdet.

Deschamps har tidligere udtalt, at han aldrig ville glemme, at Benzema i 2016 udtalte, at landstræneren havde bukket under for presset fra en racistisk del af Frankrig, da han smed Benzema af landsholdet.

Angriberen har familiære rødder i Algeriet.

Benzema har tidligere indrømmet, at han henvendte sig til Valbuena angående den sexvideo, som en barndomsven var kommet i besiddelse af.

Han nægter dog at have deltaget i pengeafpresningen og hævder, at politiet brugte ulovlige metoder for at trække ham ind i sagen.

Først til oktober tager retten stilling til, om Benzema er skyldig i afpresning eller ej. Men nu er pariaen altså alligevel tilbage på landsholdet.