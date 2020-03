Fem ting vi mangler svar på

Corona-virussen har skabt kaos. Ikke kun på verdensplan men også i den nok så konservative fodboldverden, hvor der sjældent sker de store forandringer.

Men tirsdag skete der store omvæltninger, da UEFA, det europæiske fodboldforbund, var tvunget til at udsætte EM-slutrunden ét år.

Den beslutning efterlader stadig mange uafklarede spørgsmål, som UEFA endnu ikke er i stand til at tage stilling til.

Her er fem centrale spørgsmål, som vi stadig mangler svar på:

1. Hvornår spilles der fodbold igen?

Det er spørgsmålet til 100.000 kr. lige nu. Ingen ved det. Formanden for den italienske ligaforening har sagt, at der tidligst kan tænkes på træning omkring 1. maj, så derfra går der et par uger før spillerne kan spille kampe. Italien og Spanien er hårdest ramt. Men alle lande i Europa minus Tyrkiet har lige nu stoppet de nationale ligaer.

Med udsættelsen af EM kan de europæiske klubturneringer spille til og med juni. De har fået halvanden måned mere til at få afviklet ligaerne.

Det er et håb i Danmark, at der formentlig kan spilles kampe igen efter påske. Men intet er afklaret på nuværende tidspunkt. I Danmark følger Divisionsforeningen nøje med i meldingerne fra Regeringen.

2. Hvordan afvikles Champions League og Europa League?

UEFA har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på mulige spilledatoer for de to turneringer. Intet er endnu afgjort.

FC København er fortsat med i Europa League og mangler returkampen mod Istanbul Basaksehir. Det er stadig uvist om kampen kommer til at blive spillet med eller uden tilskuere.

Meldingerne i europæiske medier går lige nu på, at Europa League finalen skal spilles 24. juni, mens Champions League-finalen vil blive afviklet 27. juni, men intet er officielt bekræftet.

DBUs formand, Jesper Møller, kan her og nu ikke svare på, hvad der sker med dem, der allerede har købt EM-billetter. Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix.

3. Hvad med de EM-billetter, der allerede er købt?

Det er endnu ikke afgjort, hvad der sker for alle dem, der allerede har sikret sig en billet til EM 2020. DBU’s formand, Jesper Møller, kunne tirsdag på et pressemøde ikke garantere, at billetterne automatisk bliver ført videre til 2021, hvor EM-slutrunden nu er flyttet til. – De fans, der har købt billetter, vil blive kontaktet af UEFA. Her og nu kan jeg ikke svare på om billetterne vil være gældende i 2021. UEFA har lovet at melde noget ud snarest, siger Jesper Møller.

DBU håber stadig, at Parken bliver hjemmebane for fire kampe under EM-slutrunden i 2021. Det er dog endnu ikke afgjort. Foto: Liselotte Sabro, Ritzau Scanpix.

4. Får Parken stadig fire EM-kampe næste sommer?

DBU vil meget gerne være værter ved EM. Men det er endnu ikke afgjort om Parken fortsat kan se frem til fire kampe ved slutrunden.

- Vi skal have afklaret en række forhold. Det gælder hotelkapacitet, basecamp for landsholdet, om Parken er ledig. Men jeg har allerede talt med overborgmester Frank Jensen, der er enig med os i, at vi gør alt, hvad vi kan for fortsat at bevare værtskabet for EM, siger Jesper Møller.

5. Hvordan påvirker flytningen af EM de turneringer, der spilles næste år såsom U21 EM og kvinde EM?

- Det er naturligvis noget, som UEFA må se på meget snart. Der ligger også en Nations League finale i juni 2021, lige som der er kvalifikationskampe til VM i Qatar 2022 i juni 2021, hvor vi nu har flyttet EM-slutrunden til.

- De ting må der findes en løsning på efterfølgende. Det helt afgørende for os har været fokus på sundheden. I den sammenhæng glæder det også mig, at FIFA har bakket vores beslutning om at flytte EM op, siger Jesper Møller.

