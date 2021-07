Fest-slukker: Grænsen lukket for danske fans

Onsdag klokken 21.00 spiller Danmark semifinale ved EM på Wembley i London.

På grund af strikse britiske corona-restriktioner kan danske fans bosat i Danmark ikke komme til kampen, da man ifølge Dansk Boldspil-Union (DBU) skal tilbringe minimum fem dage i karantæne, inden man kan tage på stadion.

DBU har til gengæld fået mulighed for at sælge 5000 billetter til danskere, der er bosatte i England.

- Først og fremmest vil jeg sige tusind tak for den kæmpe opbakning til herrelandsholdet fra hele Danmark. Vi håber fortsat på, at der kommer flere fans på Wembley.

- Uanset hvad er jeg overbevist om, at spillerne kommer til at mærke den samme fantastiske støtte på Wembley, som de har oplevet under hele EM, siger DBU-direktør Jakob Jensen til forbundets hjemmeside.

Ifølge Udenrigsministeriet er omkring 30.000 danskere bosatte i Storbritannien.

Udenrigsministeriet oplyser, at man som rejsende fra Danmark med en EM-billet til en fodboldkamp, der spilles indenfor karantæneperioden, kan blive afvist ved grænsen. Dette gælder også færdigvaccinerede.

Til en eventuel finale har Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) lavet en særaftale med de britiske myndigheder om tilrejsende fans. Det betyder, at Danmark kan få 1000 tilrejsende fans ind på Wembley, hvis Danmark kommer så langt.

- Disse fans vil være i en striks ’smitte-boble’, og rejser ud og hjem samme dag med chartret fly fra Danmark, skriver DBU på sin hjemmeside og tilføjer:

- De britiske myndigheder kræver data på passagerer og indrejse-papirer ordnet inden længe. Derfor er DBU nødt til at gå i salg med disse billetter allerede inden, Danmark spiller sig i en eventuel finale.

Hvis Danmark ikke spiller sig i finalen, vil finalebilletterne blive refunderet, da danske fans i så fald ikke komme på ind til finalen.

Danmark slog lørdag aften Tjekkiet 2-1 og er i EM-semifinalen.

Her venter et brag mod England eller Ukraine - FØLG KAMPEN HER

Semifinalen spilles onsdag den 7. juli kl. 21.00 på Wembley Stadium i London.