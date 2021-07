Festen er i gang

Fodboldfesten er for alvor brudt ud i København. Og den har været i gang længe for de fleste af de danske fodboldfans, der er mødt op til hovedstadens storskærmsarrangementer

Fem timer før kampstart havde de første 500 fans allerede snuppet de bedste pladser på Østerbro ved Lumskebuksens storskærmsarrangement. Og festen er så godt i gang, at det er de færreste, der ikke allerede har tilbagelagt den første fadøl.

På Nørrebros Runddel har de også gang i en glimrende fest, hvor de første festglade deltagere er mødt op klokken 10.00 for at være sikre på at have frit udsyn til hele kampen, mens de sidste ankomne har taget til takke med pladserne, der omringer arrangementets udendørs pissoir.

Nogen af de fremmødte har været mindre heldige med at få plads lige ved siden af pissoiret. Foto: Henning Hjorth

Stanken af urin har dog ikke ødelagt festen eller optimismen.

Blandt de mange fans Ekstra Bladet talte med i optakten til kampen, var der ingen tvivl om dansk-sejr i aftenens EM-kvartfinale mod Tjekkiet.

Kampen starter klokken 18.00, og der vil uden tvivl være propfyldt, når de danske drenge løber på banen.