FIFA afviser appel: Skandalekamp skal spilles om

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) har mandag slået fast, at Brasilien og Argentina skal spille den kamp om, som i september sidste år blev afbrudt efter kun få minutter.

Det skriver Reuters.

FIFA besluttede i februar, at kampen skulle spilles om. Efterfølgende appellerede begge lande den afgørelse. Argentinere mente ikke, at det var deres skyld, at kampen blev afbrudt.

Mandag har FIFA så afvist appellerne. Det er endnu uvist, hvornår kampen skal spilles. Brasilien og Argentina har allerede indløst billet til VM i Qatar i slutningen af året.

Foto: AMANDA PEROBELLI/Ritzau Scanpix

VM-kvalifikationskampen mellem de to stolte fodboldnationer blev afbrudt efter kort tid på grund af uenighed om, hvorvidt de fire argentinske spillere har levet op til Brasiliens coronakarantæneregler for indrejse fra England.

Kampen nåede at blive sat i gang, og spillerne kom også op at toppes et par gange, inden det hele kulminerede i skandaløse scener, da ansatte fra Brasiliens nationale sundhedstilsyn, Anvisa, trådte ind og afbrød kampen.

Myndighederne mente, at de fire argentinere, som havde sin daglige gang i Premier League i England, ikke havde opfyldt karantænereglerne i Brasilien og ikke burde spille.