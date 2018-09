FIFA forgylder fodboldkvinder - slut med 'monkeyclass'

Noget tyder på, at Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) vil forsøge at gøre forskellen mellem kvinder og mænd i fodbold mindre.

Således oplyser Emily Shaw, der er i spidsen for udvikling af kvindefodbold i FIFA, at nogle kvindelandshold i forbindelse med VM-slutrunden i Frankrig i 2019 vil få betalt flybilletter på det fineste niveau, som typisk hedder businessclass.

Det oplyser Emily Shaw ifølge nyhedsbureauet AP på en konference torsdag.

I øjeblikket er det normalt, at FIFA betaler disse flybilletter på luksusklassen for en delegation på 50 personer for herrelandshold, der deltager ved en VM-slutrunde.

Ifølge Emily Shaw vil opgraderingen omkring de kvindelige landshold gælde for nationer, der skal flyve i fire timer eller mere for at nå frem.

Hun oplyser også, at FIFA vil hæve det samlede beløb for præmiepenge i forbindelse med kvindernes slutrunde.

I 2015 delte 24 deltagende kvindelandshold ved VM et beløb på 15 millioner dollar (cirka 95 millioner kroner).

Til sammenligning er den samlede præmiesum til deling mellem 32 deltagende nationer i forbindelse med herrernes VM-slutrunde i 2022 på 440 millioner dollar (cirka 2,7 milliarder kroner).

Se også: Nils Nielsen bliver landstræner for schweiziske kvinder

Se også: Slut med TV2: Ny kanal kaprer EM i fodbold

Midt i fyringsrunde: DR bruger formue på stor fodboldbegivenhed