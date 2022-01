FIFA lagt ned: Millioner vil til VM

På et døgn har flere end 1,2 millioner ønsket billet til vinterens VM i Qatar

Det kan godt være, at VM-slutrunden i Qatar til vinter er under massiv kritik for landets brug - eller misbrug - af asiatiske migrantarbejdere.

Men den internationale foragt, der deles af flere fodboldforbund, og talrige opfordringer til sportslig boykot af slutrunden er ikke noget, der tilsyneladende deles af fodboldfans verden over.

For da muligheden for at skrive sig op til VM-billetterne blev åbnet onsdag formiddag, blev FIFA nærmest lagt ned.

På et døgn modtog verdens-forbundet nemlig flere end 1,2 millioner henvendelser fra interesserede fans, der ønskede at være med i lodtrækningen om billetter. Det oplyser FIFA på sin hjemmeside.

Mest ønsket er naturligvis finalen, der bliver spillet 18. december. Her har 140.000 ønsket billet. Og da Lusail Stadium 'kun' kan rumme 80.000 tilskuere, er der allerede her dårlige odds i forhold til at at ende med billetter.

Også åbningskampen 21. november, hvor værterne fra Qatar med sikkerhed er det ene hold, er blevet godt ønsket. 80.000 har nemlig på det første døgn skrevet sig op til en af de i alt 60.000 pladser på Al Bayt Stadium.

Men det stopper ikke der. For man kan skrive sig op til billetter i næsten tre uger endnu. Tirsdag 8. februar kl. 11 lukker den dør først, så du har fortsat god tid til at lægge dit ønske ind - det kan du gøre lige her.

Det kan dog være lidt svært al den stund, at ingen hold kender sin gruppe. Indtil nu er det kun Qatar, der er placeret i Gruppe A, og det er derfor ikke helt overraskende, at de fleste ønsker også er kommet fra netop Qatar.

Der bliver først trukket lod til pulje-fordelingen 3. april, så hvis man virkelig gerne vil se Kasper Hjulmands tropper i aktion, så bliver man nok nødt til at skyde lidt med spredehagl i sine ønsker.

