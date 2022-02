FIFA presser Qatars alkoholforbud

Fodboldfest og øl hænger unægtelig sammen for de fleste danskere, men til vinter, når der skal afholdes VM i Qatar, er der ikke lagt op til samme øl-rus, som vi oplevede sidste sommer til EM.

Men efter pres fra FIFA og ølgiganten AB InBev vil Qatar overveje at lade fans drikke øl på tribunerne. Det skriver Bloomberg.com.

Qatar ruller normalt med en stram alkoholpolitik, hvor det ikke - under normale omstændigheder - er muligt at købe alkohol. Hverken en sixpack i supermarkederne eller til en fodboldkamp.

Afholdelsen af VM i Qatar har mødt meget kritik, og ud over problemer med basale menneskerettigheder har et af kritikpunkterne været, at Qatar er et konservativt muslimsk land, hvor det er ildeset at være beruset, og adgangen til alkohol er meget begrænset.

- Mange i hele verden forbinder det at drikke øl som en del af fanoplevelsen til store sportsbegivenheder,' skriver AB InBev i en e-mail til Bloomberg.com.

Talspersoner fra FIFA og AB InBev fortæller, at de gerne vil bidrage til en respektfuld stemning overfor Qatars traditioner og befolkning, men hvor alkohol er en mulighed for dem, som ønsker det.

Hvis det bliver muligt at få Qatar til at servere kolde fadøl til vinter, så er det ikke første gang, FIFA og AB InBev har succes med at presse lande til at servere de gyldne dråber.

Tilbage i 2014 da der var VM i Brasilien, fik de ophævet loven om, at det var ulovligt at sælge øl på stadionerne.

Qatar har lovet, at det bliver muligt at indtage alkohol i fanzoner udenfor stadionerne.