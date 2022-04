FIFA slår VM-rygte ned: Det sker ikke

I en officiel udmelding afliver FIFA rygter om, at VM-kampe bliver længere end de normale 90 minutter

Det er simpelthen ikke sandt.

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) har været nødt til at skyde et VM-rygte helt og aldeles ned, efter det har floreret i den italienske presse.

- Som følge af de rygter, der har spredt sig i dag, vil FIFA gøre det klart, at der ikke kommer til at være ændringer i reglerne omkring længden af kampene ved VM i Qatar 2022 eller andre slutrunder, lyder ordene i et opslag på Twitter.

I løbet af onsdagen begyndte historier om længere kampe under VM-slutrunden at sive.

Ifølge Football Italia og Corriere dello Sport pønser FIFA på at forlænge varigheden af kampene, så seere og tilskuere får mere aktiv boldomgang at se for pengene.

Det ville dog i første omgang kræve et grønt lys fra Fodboldens Lovgivere (IFAB), men rygtet er altså ifølge FIFA slet ikke sandt, og derfor kan landstræner Kasper Hjulmand og co. fortsat regne med, at de skal spille kampe af 90 minutters varighed.

Dog er det ikke første gang, at historier om markante regelændringer fra FIFA ser dagens lys.

Præsident Gianni Infantino har en forkromet plan om at afvikle VM hvert andet år, men efter massiv modstand er de planer nu udskudt.

